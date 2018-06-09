Евроинтеграция по-молдавски: главный курс страны или ругательное в народе слово

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Согласно ряду социологических опросов последних полутора-двух лет, граждане республики в большинстве своем отдают предпочтение внешнеполитическому курсу сближения Молдовы с Россией и странами Евразийского Экономического союза (ЕАЭС).

Однако процент тех, кто с оптимизмом смотрит в сторону Брюсселя и Вашингтона, тоже немал. В стане сторонников курса евроинтеграции республики — порядка 36-38 процентов тех, кого опрашивали социологи.

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Между тем, если провести несложную параллель с 2009 годом, можно заметить явный и острый рост евроскептицизма среди жителей Молдовы, что отражается на тех же социологических показателях. Если девять лет назад в светлое европейское будущее Молдовы верило порядка 70 процентов молдавского общества, сегодня эта цифра сократилась практически вдвое.

Чем это вызвано, и как отзываются граждане, которых опрашивают социологи о самом курсе евроинтеграции по-молдавски?

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал социолог Виктор Мокану.

"Граждане, которых мы опрашивали, уже считают ругательными такие слова, как "евроинтеграция", "демократизация", "реформы". Люди разочаровались в этих терминах, потому что прошло много лет с момента обретения независимости Молдовой, а жизнь людей как была трудной, так и остается. Простой человек так и не почувствовал изменений. Наоборот, жизнь большинства семей, большинства граждан республики, особенно в селах, стала намного хуже", — заявил социолог.

По словам эксперта, отношение к евроинтеграции так поменялось, потому что люди разуверились в завтрашнем дне, а реформы так и не принесли положительного, а главное ощутимого гражданами эффекта. В этой связи, по информации Мокану, большинство опрошенных граждан считает, что правоцентристским партиям, заявляющим о себе, как о поборниках идеи евроинтеграции, надо отойти в сторону. "Жители страны предлагают дать шанс пророссийским партиям, аргументируя это тем, что у них получится хоть как-то наладить дела в республике", — отметил собеседник.

По словам Виктора Мокану, главный аргумент большей части граждан страны объясняется тем, что возврат молдавской продукции на российский рынок даст положительный эффект для экономики страны, а соответственно и отразится на уровне жизни населения.