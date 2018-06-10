Видеофакт: как в Кишиневе в далеком 1989-м принимали Закон о языках

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik, Нику Гончар. Хоть нынче Закон о функционировании языков на территории МССР признан на уровне Конституционного суда устаревшим, произошло это не потому, что обветшал сам дух этого документа, а потому, что МССР давно уже нет, а есть РМ — Республика Молдова.

Но кадры видеосюжета почти 30-летней давности не врут — тогда, вся республика была вовлечена в процесс обсуждения этого самого, как говорится, инновационного на тот момент государственного документа, а также проекта закона о возврате молдавскому языку латинской графики, который был принят 31 августа 1989 года.

В Молдове готовится новая редакция Закона о функционировании языков >>>

У входа в оперный театр, где тогда заседал Верховный совет МССР, на вопросы корреспондента национального телевидения отвечали депутаты. Они подчеркивали, что, выступая за провозглашение молдавского языка на основе латинской графики государственным языком МССР, не намерены ущемлять интересы русскоязычного населения и представителей всех этносов республики.