Молдавская евроинтеграция: чего ждать республике от Румынии

Молдавские и румынские депутаты обсудили перспективы евроинтеграции Молдовы, а также определили план двустороннего сотрудничества на ближайшее время.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Будущее Молдовы на проевропейском пути обсудили молдавские и румынские депутаты на VII заседании совместной комиссии по европейской интеграции между парламентами двух стран.

Сопредседатель комиссии со стороны парламента Молдовы Георге Мокану заявил, что Румыния остается постоянным партнером республики в процессе европейской интеграции.

"Председательство Румынии в Совете Европейского союза в первом семестре 2019 года может представить платформу, которая будет способствовать продвижению сотрудничества между Молдовой и ЕС в определенных областях, а также станет возможностью для продвижения европейского курса страны", — сказал Мокану.

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Его румынский коллега Богдан-Ионел Родяну подтвердил поддержку Румынии в создании условий для приближения Республики Молдова к цели европейской интеграции. Для этого, как считает политик, необходимо реализовать совместные проекты в области экономики, регионального развития, сельского хозяйства, энергетики, промышленности, образования и культуры. Он отметил, что Бухарест выступает за скорейшее завершение энергопроектов и присоединение Молдовы к европейскому энергетическому рынку, за упрощение механизмов контроля на пограничных пунктах и другое.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евроинтеграция в Конституции — не более чем инструмент политики

Депутаты из постоянных комиссий парламентов Молдовы и Румынии подписали совместную декларацию. Документ, как пояснили в пресс-службе молдавского законодательного органа, предполагает приоритеты будущего молдавско-румынского сотрудничества. Среди целей, обозначенных на ближайшее время, значится ускорение завершения проекта по связыванию Молдовы с европейским энергорынком, а также модернизация транспортной инфраструктуры и так далее.

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Стороны выступили за активный диалог между парламентскими комиссиями в аналогичных сферах деятельности, которые будут рассматривать совместную повестку дня и перспективы двусторонних отношений. также периодически будут оцениваться политические обязательства, взятые обеими странами, а также обсуждаться совместные приоритеты деятельности и порядок координации и активизации сотрудничества в контексте европейского вектора Республики Молдова.

Данная комиссия собирается на рабочие заседания два раза в год — в Бухаресте и Кишиневе. Последняя встреча в таком формате состоялась 20-21 ноября 2017 года в столице Румынии.