Додон поздравил Путина с Днем России

Додон высказал уверенность, что дружественные народы Молдовы и России, преодолев все препятствия на своем пути, будут и впредь способствовать углублению и расширению многостороннего партнерства двух стран.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон от имени молдавского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина и жителей страны с национальным праздником — Днем России, передает пресс-служба лидера РМ.

"Россия на протяжении веков является очень важным стратегическим партнером Республики Молдова. Нас связывают не только общие страницы истории, но и успешное торгово-экономическое сотрудничество в различных областях, глубокие культурные и человеческие связи, которые, несмотря на желание некоторых политиков, не удается и, глубоко убежден, и в будущем не удастся разорвать", — процитировали в пресс-службе поздравление президента.

© Sputnik / Miroslav Rotari Посол РФ в Молдове Фарит Мухаметшин поздравил с Днем России

Додон выразил уверенность, что народы двух стран "будут и впредь способствовать углублению и расширению тесного многостороннего партнерства Молдовы и России".

12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России. В 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.