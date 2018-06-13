Додон примет участие в церемонии открытия ЧМ по футболу в Москве

Глава республики Игорь Додон отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправился с визитом в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает пресс-служба главы республики.

Додон примет участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, которое пройдет 14 июня в Москве.

В ходе предстоящего визита у молдавского лидера запланирована также встреча и с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.