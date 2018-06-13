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Кишинев, архивное фото

Молдавское двоевластие — за и против России

© Sputnik / Мирослав Ротарь/Sputnik
Политика
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Срок полномочий действующего парламента Молдавии истекает в ноябре, и на рубеже 2018-2019 годов в республике пройдут очередные парламентские выборы. Если и на этот раз они не смогут разрешить старые противоречия в молдавском обществе, страну ждет продолжение масштабного политического кризиса.

Обезлюдевшая страна

Жить в Молдавии можно, но очень плохо. По данным исследования Института публичной политики, проведенного в декабре 2017 года, бедность остается главной проблемой молдаван. На фоне бурного экономического роста в России и привычного достатка "старой Европы" жизнь в самой бедной стране на континенте становится практически невыносимой, пишет обозреватель Sputnik Молдова Александр Исаев в материале на РИА Новости.

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Популярнейшее направление в стране — "на выход". Судя по неофициальной статистике, больше всего молдавских гастарбайтеров в России и Италии.

Точному учету миграция не поддается — люди уезжают за границу целыми селами. Нелегально работать там за гроши все равно выгоднее, чем в родной стране. Бывает, что мэр села — одновременно и поставщик дешевой рабочей силы, который целыми автобусами отправляет односельчан за рубеж.

Молдавия — абсолютный лидер в мировом рейтинге депопуляции, составленном экспертами Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Планшет.
© Sputnik / Александр Кряжев
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Демографы прогнозируют, что к 2100 году население страны сократится вдвое. "Кто будет уезжать последним, погасите свет в аэропорту", — невесело шутят местные жители.

Социалисты схлестнутся с демократами

На этом безрадостном фоне в ноябре 2018-го — феврале 2019 года в республике и пройдут парламентские выборы. Точная дата еще не назначена, но главная интрига давно известна.

Молдавия — парламентская республика, полномочия президента ограничены конституцией, фактически власть в стране принадлежит партиям, имеющим большинство в законодательном органе. На этом поле и развернется битва.

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Правящая Демократическая партия (ДПМ) постарается удержать у власти нынешнюю прозападную коалицию. А пророссийская Партия социалистов (ПСРМ) надеется развить успех, достигнутый на общенародных выборах главы государства в 2016 году, когда президентом республики стал председатель ПСРМ Игорь Додон.

Противостояние социалистов и демократов на выборах будет отчетливо геополитическим.

"Равноудаленность" в современной Молдавии — не достоинство, а порок. Вопрос "Ты за Россию или за Европу?" для избирателей ключевой.

"Виляет!" — такой убийственный вердикт мгновенно получает любой молдавский политик, пытающийся увернуться от прямого ответа.

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Как и везде, безработица, инфляция, бедность волнуют молдаван больше, чем хитросплетения внешней политики. Но у страны, "зажатой" между Украиной и Румынией, есть одна уникальная особенность. С некоторых пор решение внутренних проблем здесь напрямую зависит от "геополитического вектора".

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© Sputnik /
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В 2014 году власти Молдавии без особых дискуссий подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, отрезав молдавским производителям путь на рынки стран ЕАЭС, прежде всего — на российский.

Если в середине нулевых на СНГ и ЕС приходилась примерно одинаковая доля молдавского экспорта (46% и 45% соответственно), то уже к 2013-му экспорт Молдавии в СНГ сократился до 38%, а в Россию — до 26%.

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После подписания соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году падение приняло обвальный характер. Пункт о стратегическом партнерстве с Россией исчез из правительственных программ, а доля стран СНГ в экспорте Молдавии снизилась к 2017-му до 19% (в Россию — до 11%).

Молдавским производителям обещали доступ на "гигантский рынок с 500 миллионами потребителей" и безвизовый режим с ЕС.

"Гигантский рынок" оказался фикцией: даже убежденные сторонники евроинтеграции признают, что зона свободной торговли с Евросоюзом (DCFTA) не укрепила позиции Молдавии на рынках ЕС. Зато ожидаемо выросли объем и ассортимент европейских товаров на молдавском рынке.

А вот безвизовый режим с ЕС действительно дали в 2014 году. Никакого ажиотажа в Молдавии это не вызвало: с самого начала было известно, что права на работу в Евросоюзе это не дает, а раз так, то и говорить не о чем.

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После провала ожиданий, связанных с соглашением об ассоциации с ЕС, у прозападного большинства в молдавском парламенте остался лишь один инструмент — обострение отношений с Россией.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Участились инциденты с выдворением российских актеров, журналистов, общественных деятелей и ученых, которых встречали прямо в аэропорту и тут же оформляли им запрет на посещение страны под стереотипным предлогом "не объяснил цель визита".

За этим последовал запрет на трансляцию российских новостных программ. Речь идет о поправках, разрешающих ретранслировать в республике новостные и информационно-аналитические передачи только из стран ЕС, США, Канады и государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Активно подключилась Молдавия к пропагандистской акции по выдворению российских дипломатов после отравления в Лондоне Сергея Скрипаля. Власти выслали трех сотрудников посольства — больше, чем многие европейские страны.

Последний скандал связан с решением Конституционного суда — он признал "устаревшим" закон о функционировании языков на территории МССР, в котором русский был назван "языком межнационального общения".

Россия как жизненная необходимость

Президент Игорь Додон, который видит в России стратегического партнера и добился для Молдавии статуса наблюдателя в ЕАЭС, уже заявил, что главной задачей социалистов на выборах станет формирование "промолдавского большинства" из самих социалистов.

Додон считает, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией". Он намерен вернуть молдавскую продукцию на рынок России и нормализовать сотрудничество в энергетике.

Подав заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС для Молдавии, Додон надеется, что в будущем удастся договориться о поставках газа по ценам, установленным для стран — членов ЕАЭС.

Олег Рейдман
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Президент также последовательно выступает за сохранение и укрепление статуса русского языка как языка межнационального общения.

Отступать некуда, позади Молдавия

А пока осень не наступила, в Молдавии сохраняется "двоевластие", парламент и назначенное им правительство блокируют большинство инициатив президента.

Партия социалистов, проанализировав голосование на июньских выборах мэра Кишинева, рассчитывает минимум на девять мандатов в 11 столичных избирательных округах. Социалисты убеждены, что сохранение прозападной коалиции у власти (а значит, конфронтационная внешняя политика и экономическая депрессия) приведет к утрате государственности и поглощению страны соседней Румынией.

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Победа правых поставит крест и на хрупком прогрессе, достигнутом в урегулировании приднестровского конфликта. В Тирасполе крайне резко реагируют на декларации о вступлении Молдавии в НАТО и необходимости выдворить из Приднестровья российских миротворцев.

На окончание двоевластия надеются и почти 500 тысяч молдаван, которые сейчас работают в России и поддерживают не только свои семьи, но и экономику Молдавии.

По данным Национального банка, в 2017 году в общем объеме переводов из-за границы в Молдавию по-прежнему лидирует Россия с долей в 33,6%. От исхода выборов зависит, захотят ли гастарбайтеры вернуться или заберут свои семьи и покинут страну навсегда. Тем реальнее станет печальный прогноз ООН в отношении Молдавии — минус половина населения к 2100 году.

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Теги:
анализ, двоевластие, Кишинев, Молдова, Политика
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