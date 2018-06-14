Планы молдавских депутатов: чем займутся парламентарии в четверг

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы соберутся на пленарное заседание в четверг, 14 июня. В рабочую повестку включены 11 вопросов, поэтому дискуссии окажутся весьма жаркими.

© Fotolia / Mihajlo Maricic Чем пахнет новый Кодекс телерадиовещания, или куда стремится Молдова

В частности, депутаты обсудят проект Национальной концепции развития масс-медиа в Республике Молдова, цель которой заключается в том, чтобы стать отправной точкой для разработки последовательных публичных политик в области СМИ, призванных в свою очередь укрепить медийную систему с целью обеспечения конституционного права граждан на информацию и консолидации демократического общества.

В задачи этого документа войдут: эффективная и надлежащая основа для регулирования деятельности СМИ, способная обеспечить их функционирование на принципах демократии и в защищенном медиапространстве; эффективная и надлежащая экономически-правовая основа для обеспечения управления сферой СМИ как специфичного хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики и лояльной конкуренции, призванная укрепить финансово-экономическую устойчивость СМИ и их редакционной независимости; процесс профессионализации сферы в целях ее соответствия как требованиям СМИ, так и стоящим перед ней вызовам в новых реалиях.

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В повестку включены также поправки в закон об организации и осуществлении туристической деятельности, а также в закон о Национальном антикоррупционном центре и в Трудовой кодекс. Кроме того, депутаты обсудят изменения в закон о государственной должности и статусе

государственного служащего и в Кодекс о телевидении и радио.