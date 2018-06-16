Миссия выполняется: что думают в Тирасполе о миротворцах

В Приднестровье заявили, что миссия миротворцев продолжится в регионе.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Никакие решения о выводе контингента миротворцев из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя, заявил руководитель внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.

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В пятницу глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский сообщил, что секретариат ООН зарегистрировал и рассмотрит 22 июня проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья.

"Никакие решения по поводу изменения формата миротворческой операции или выведения какой-то части этого миротворческого механизма не могут приниматься без учёта мнения и позиции народа Приднестровья. Мы категорически против любых действий, которые создают угрозу миру и безопасности на Днестре", — сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

Он подчеркнул, что на территории Приднестровья, кроме миротворческих сил, нет иного военного контингента России.

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"Поэтому любые попытки заявлять о том, что Молдова поддерживает миротворческую операцию, но настаивает на выводе оперативной группы российских войск, просто необъективны. ОГРВ является частью функционирования единого механизма миротворческой операции, участвует в ротации миротворческих батальонов, – отметил глава МИД.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял, что миротворческая операция на Днестре является гарантией мира и безопасности граждан и значимой составной частью политического диалога.