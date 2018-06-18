Представители МИД Молдовы и Узбекистана встретились в Кишиневе

Делегация Узбекистана прибыла в Кишинев, чтобы обсудить важные двусторонние вопросы.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В Кишиневе состоялись политические консультации между Молдовой и Узбекистаном на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, сообщает Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Иван Руднев В Минске представители министерств обороны СНГ обсудили химзащиту

Стороны обсудили политическое, торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

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Представители обеих стран подчеркнули наличие значительного потенциала для расширения взаимодействия в сферах торговли, сельского хозяйства, туризма, академических обменов между учебными заведениями двух стран.

Во время переговоров был поднят вопрос о проведении заседания молдавско-узбекской Межправительственной комиссии — последняя встреча такого формата состоялась 16 лет назад в Ташкенте.