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Игорь Додон

Президент Молдовы озвучил свою позицию по миротворческой операции на Днестре

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (27)
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Правительство Молдовы ждет от ООН согласия на обсуждение и принятие резолюции о выводе миротворцев из Приднестровья – что сказал об этом глава государства Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил сожаление по поводу предложения правительства страны о выдвижении инициативы и принятии в ООН резолюции о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

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Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски сообщил СМИ, что официальный Кишинев предложил Генеральной ассамблее ООН рассмотреть резолюцию о выводе миротворческого контингента из Зоны безопасности на Днестре.

"Хочу ещё раз подчеркнуть, что обсуждение данной проблематики в том вызывающем тоне, который позволяет себе действующее правительство, будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта", — отмечается в специальном заявлении президента Молдовы, которое опубликовано на официальном сайте главы государства. 

Додон отметил высокую важность проводимой на Днестре миротворческой операции как средства гарантии мира и безопасности граждан.

Миротворческий блокпост
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"Это значимая составляющая часть программы реализации мер по укреплению доверия и договоренностей, которые были достигнуты в формате "5+2" в течение последних двух лет. Данные договоренности открыли перспективы возвращения политической повестки дня в переговорный процесс. Именно поэтому несколько чиновников внутри страны и их иностранные покровители затеяли дешевую пиар-кампанию с использованием площадки ООН. Все это лишь обострит ситуацию и нанесет серьезный ущерб молдо-российским отношениям", — отметил глава государства.

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Президент выразил уверенность в том, что "вопросы такого значения, как вывод российского военного контингента, а также вывоз (утилизация) вооружения и боеприпасов, нужно обсуждать с легитимным парламентом Республики Молдова и легитимным правительством, которые будут сформированы в ближайшие месяцы, по итогам парламентских выборов".

"Наша цель – сохранить мир и стабильность на Днестре, укрепить суверенитет, независимость, нейтралитет и территориальную целостность страны, а также обеспечить развитие и процветание Республики Молдова", — сказал Додон.

Глава государства напомнил, что во вторник в Молдове вспоминают трагические события 19 июня 1992 года.

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"Тот день привел к многочисленным человеческим жертвам с обоих берегов Днестра и разделил историю приднестровского конфликта на период "до" и "после". После Бендерской трагедии каждый житель Молдовы осознал всю серьезность существующих противоречий и необходимость сохранения мира, стабильности в стране, чтобы решать все самые сложные и спорные вопросы мирным путём. Этот подход и лежит в основе подписанного 21 июля 1992 года Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", — отметил президент.

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Он добавил, что "с сожалением приходится наблюдать, что, как и 26 лет назад, в Молдове находятся политические деятели, которые по-прежнему пытаются спекулировать на противоречиях, приведших к конфликту на Днестре".

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Теги:
миротворческая миссия, Игорь Додон, Приднестровье, Политика
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