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Примэрия Кишинева

Суд не утвердил результаты выборов мэра Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове (156)
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Молдавская столица осталась без мэра - кишиневский суд не утвердил результаты второго тура местных выборов.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Суд столичного сектора Центр во вторник принял решение не утверждать результаты выборов примара (мэра) Кишинева, второй тур которых состоялся третьего июня 2018 года. Такое решение зачитала судья Родика Бердило.

"Суд не признает законность выборов. Данное решение будет передано в окружной избирательный совет в течение 24 часов. В течение дня с момента провозглашения решения суда может быть подана апелляция. Решение суда окончательное и вступает в силу с момента провозглашения", — сказала Бердило. 

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Кишиневский суд дважды откладывал рассмотрение вопроса об утверждении результатов второго тура внеплановых местных выборов в Кишиневе. В минувший понедельник инстанция одобрила запрос окружного избирательного совета столицы об отзыве судьи Валентина Ластавецкого, который должен был рассматривать дело.

Второй тур местных выборов выиграл лидер Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которого поддержали 52,57% пришедших на участки избирателей (129 тысяч 432 гражданина). Его оппонент, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 116 тысяч 788 избирателей. При этом явка составила всего 39,12%.

"Мы опротестуем это решение суда в установленные законом сроки. В зависимости от того, какое решение примет Апелляционная палата, будем действовать дальше", — сказал после заседания суда Нэстасе.

Также он заявил о готовности организовать массовые протесты.

Согласно Кодексу о выборах Молдовы, судебная инстанция подтверждает результаты прошедших выборов. Только после этого в течение 24 часов их передают в Центральную избирательную комиссию и в окружной избирательный совет. Затем ЦИК публикует окончательные итоги выборов.

Новый градоначальник должен руководить столицей ровно год вместо четырех лет, так как выборы были внеплановыми. Поводом для их проведения стала отставка с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в столице и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет.

В 2019 году по всей стране пройдут всеобщие местные выборы, в рамках которых, в частности, будет избран и новый мэр Кишинева сроком на четыре года.

Тема:
Местные выборы в Молдове (156)

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Теги:
второй тур, результаты, местные выборы, суд Кишинева, примэрия Кишинева, Родика Бердило, Андрей Нэстасе, Кишинев
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