В Кишиневе проходит акция протеста

В Кишиневе протестуют против неутверждения судом результатов выборов мэра столицы.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В Кишиневе в среду проходит акция протеста сторонников лидера партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, выигравшего внеочередные выборы мэра столицы.

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Участники протеста выражают свое несогласие с принятым во вторник решением суда, который не утвердил результаты выборов мэра Кишинева.

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Протест начался у здания мэрии при участии Нэстасе и лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

Перекрыв проезжую часть проспекта Штефан чел Маре, демонстранты направились к офису Демпартии, скандируя слоган "Украденный голос".