В Кишиневе состоялась встреча представителей на переговорах по Приднестровью

Стороны подвели итоги работы в первом полугодии и наметили планы на будущее.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В четверг, 21 июня, в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе состоялась очередная рабочая встреча политических представителей на переговорах по приднестровскому урегулированию — Кристины Лесник и Виталия Игнатьева. В дискуссии также участвовали представители посредников и наблюдателей в формате "5+2".

В ходе встречи участники позитивно оценили непрерывную и резонансную динамику в диалоге между Кишиневом и Тирасполем. Стороны подчеркнули необходимость поиска жизнеспособных решений проблем, перечисленных в так называемом "Берлинском пакете".

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Встреча в Риме — путь к полному разрешению конфликта, считают в ОБСЕ

Участники подвели итог деятельности переговорщиков в первой половине 2018 года — в формате "1+1" было проведено 22 рабочих совещания и 45 заседаний рабочих групп в областях движения транспорта, экономики, образования и телекоммуникаций.

Среди обсуждаемых тем выделялись: проблема борьбы с африканской чумой свиней; предоставление доступа фермерам района Дубэсарь к сельскохозяйственным угодьям, расположенным вдоль маршрута Рыбница-Тирасполь; определение механизма возвращения детей на постоянное место жительства; эвакуация отработанных батарей из Приднестровского региона; техническое и материальное обеспечение пунктов регистрации средств транспорта в Кишиневе; механизм снабжения медикаментами больных ВИЧ/СПИДом и туберкулезом, а также другими лекарствами, необходимыми для жителей приднестровского региона; текущая ситуация в телекоммуникационной сфере; вопросы работы железнодорожного транспорта.

Додон рассказал, что нужно для решения приднестровского вопроса>>>

Представители Кишинева согласились с необходимостью продолжить диалог по вышеуказанным вопросам с привлечением профильных экспертов.