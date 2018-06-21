Пока АП решала судьбу Нэстасе, Додон уже сделал заявление

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение суда не утверждать выборы мэра Кишинева.

© Sputnik / Rodion Proca Билан отведал молдавской клубники от Киркорова и Додона

"По справедливости если решать, то надо было дать какие-то санкции, но не отменять результаты. Если бы Ион Чебан или Игорь Додон встречались с Владимиром Путиным в преддверии выборов, если бы Ион Чебан встречался с мэром Москвы, если бы в его пользу высказалась партия "Единая Россия", то его сразу сняли бы с выборов", — отметил Додон.

Он предположил, что Высшая судебная плата, все-таки, утвердит мандат Нэстасе.

"А, если они решат, что Нэстасе не быть мэром, то, по закону, победу должны отдать Чебану", — заметил президент.

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Второй тур внеплановых выборов мэра Кишинева выиграл лидер Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которого поддержали 52,57% пришедших на участки избирателей (129 тысяч 432 гражданина). Его оппонент, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 116 тысяч 788 избирателей. При этом явка составила всего 39,12%.

Суд столичного сектора Центр во вторник принял решение не утверждать результаты выборов. Инстанция дважды откладывала рассмотрение вопроса об утверждении результатов второго тура внеплановых местных выборов в Кишиневе.

В ответ сторонники Нэстасе вот уже второй день протестуют в центре города. Около тысячи человек, на этот раз не отходя от мэрии, скандируют об украденном голосе.

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В четверг Апелляционная палата Кишиневе постановила оставить в силе решение суда первой инстанции о неутверждении результатов выборов мэра Кишинева.

Игорь Додон, комментируя решение АП, заявил, что "это хорошо, значит, не будет в Кишиневе мэра-униониста, а в следующем году мэром станет Иван Васильевич Чебан".