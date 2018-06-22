В ООН рассмотрят проект резолюции о выводе ОГРВ из Приднестровья

По вопросу о выводе ОГРВ из Приднестровья, чему посвящен проект резолюции ООН, в Молдове и других странах есть самые полярные мнения.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Генеральная ассамблея ООН рассмотрит в пятницу в Нью-Йорке проект резолюции "о выводе иностранных войск с территории Молдовы".

© Sputnik / Максим Блинов Президент Молдовы озвучил свою позицию по миротворческой операции на Днестре

Проект резолюции по этому вопросу подписали Молдова, Румыния, Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва и Канада.

В документе подчеркивается, что речь идет об Оперативной группе российских войск (ОГРВ), а не о миротворцах.

Ранее глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски сообщил, что секретариат ООН зарегистрировал и рассмотрит 22 июня проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья.

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На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял, что миротворческая операция на Днестре является гарантией мира и безопасности граждан и значимой частью политического диалога.