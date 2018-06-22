Филип прокомментировал решение Генассамблеи ООН

Молдавский премьер сделал заявление после принятия ГА ООН резолюции "о выводе иностранных войск с территории РМ".

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Предложенная Молдовой резолюция "о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова" в пятницу получила одобрение Генеральной ассамблеи ООН.

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За этот документ проголосовало 64 представителя государств-членов ООН, против — 15, воздержались 83. Для принятия резолюции, как уточнил председатель заседания, требовалось простое большинство голосов. Против резолюции высказались Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, Иран, Сирия, Венесуэла и Мьянма. Свои голоса "за" отдали США, Румыния, Украина, Канада, Азербайджан, Грузия, страны Балтии, Гондурас, Великобритания и почти все страны ЕС, а также ряд других государств.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский после голосования заявил, что излишняя политизация вопроса случилась в тот момент, когда произошло сближение двух берегов Днестра.

"Молдавский заход в Генассамблею ООН не будет способствовать переговорам. Итоги голосования показывают серьезный раскол в ГА ООН, большинство решило воздержаться. Ближайшее время покажет, какие последствия будут от сегодняшнего голосования", — сказал Полянский.

Молдавский премьер Павел Филип на своей странице в соцсети Facebook по итогам голосования написал, что "64 государства поддержали желание об уважении независимости и территориальной целостности Молдовы".

"Это историческое решение и, возможно, самое важное с момента получения независимости. Это успех молдавской дипломатии, правительства, но, что более важно, нашей страны и всех жителей", — написал Филип.

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Принятая ГА ООН резолюция касается расположенной на территории Приднестровья Ограниченной группировки российских войск (ОГРВ), основная задача которой — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасное на левом берегу Днестра.

Ранее Молдова выступила с инициативой включить вопрос о выводе иностранных войск в качестве отдельного пункта повестки ГА ООН. В октябре 2017 года рассмотрение вопроса о включении в программу работы текущей сессии было отложено на неопределенный срок. В итоге данный проект резолюции был внесен в рамках уже существующего в повестке дня ГА пункта "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ (Грузия, Украина, Армения, Молдова — ред.) и их последствия для международного мира, безопасности и развития".

В свою очередь, глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что никакие решения о выводе российских войск из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя. Он подчеркнул, что на территории Приднестровья, кроме миротворческих сил, нет иного военного контингента России.

На территории непризнанной ПМР расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.