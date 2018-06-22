Додон: принятая ООН резолюция по Приднестровью ухудшит отношения с Россией

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Принятая Генеральной Асамблеей ООН резолюция Молдовы по Приднестровью нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям, заявил РИА Новости президент Молдовы Игорь Додон.

Генассамблея ООН в пятницу приняла проект резолюции "о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова". За этот документ проголосовало 64 представителя государств-членов ООН, против — 15, воздержались 83. Против резолюции высказались Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, Иран, Сирия, Венесуэла и Мьянма. Свои голоса "за" отдали США, Румыния, Украина, Канада, Азербайджан, Грузия, страны Балтии, Гондурас, Великобритания и почти все страны ЕС, а также ряд других государств.

"Молдавское правительство выдвинуло в ООН инициативу, касающуюся вывода российских войск с территории Молдовы, направленную исключительно на обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба молдавско-российским отношениям. Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе, с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта", — заявил Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Филип прокомментировал решение Генассамблеи ООН

Принятая ГА ООН резолюция касается расположенной на территории Приднестровья Ограниченной группировки российских войск (ОГРВ), основная задача которой — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасное на левом берегу Днестра.

Ранее Молдова выступила с инициативой включить вопрос о выводе иностранных войск в качестве отдельного пункта повестки ГА ООН. В октябре 2017 года рассмотрение вопроса о включении в программу работы текущей сессии было отложено на неопределенный срок. В итоге данный проект резолюции был внесен в рамках уже существующего в повестке дня ГА пункта "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ (Грузия, Украина, Армения, Молдова — ред.) и их последствия для международного мира, безопасности и развития".

В свою очередь, глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что никакие решения о выводе российских войск из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя. Он подчеркнул, что на территории Приднестровья, кроме миротворческих сил, нет иного военного контингента России.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский после голосования ГА ООН заявил, что излишняя политизация вопроса случилась в тот момент, когда произошло сближение двух берегов Днестра.

"Молдавский заход в Генассамблею ООН не будет способствовать переговорам. Итоги голосования показывают серьезный раскол в ГА ООН, большинство решило воздержаться. Ближайшее время покажет, какие последствия будут от сегодняшнего голосования", — сказал Полянский.

На территории непризнанной ПМР расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.