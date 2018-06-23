Додон дал оценку резолюции ООН

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Правительство Молдовы совершило очередной антироссийский демарш, инициировав голосование в ООН, считает президент Молдовы Игорь Додон.

Предложенная Молдовой резолюция "о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова" в пятницу получила одобрение Генеральной ассамблеи ООН. За этот документ проголосовало 64 представителя государств-членов ООН, против — 15, воздержались 83.

"Молдова должна укрепить свою государственность, проводить взвешенную внешнюю политику, добиваться международного признания своего нейтралитета", — заявил глава государства.

По мнению Додона, после выборов в Молдове будет сформировано парламентское большинство, которое будет проводить взвешенную внешнюю политику, исходя из национальных интересов, а залогом сильного молдавского государства должно стать решение приднестровской проблемы и реинтеграция страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Филип прокомментировал решение Генассамблеи ООН

Принятая ГА ООН резолюция касается расположенной на территории Приднестровья Ограниченной группировки российских войск (ОГРВ), основная задача которой — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасное на левом берегу Днестра.

Принятая ООН резолюция по Приднестровью изменит отношения с Россией>>>

Для принятия резолюции ООН требовалось простое большинство голосов. Против высказались Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, Иран, Сирия, Венесуэла и Мьянма. Свои голоса "за" отдали США, Румыния, Украина, Канада, Азербайджан, Грузия, страны Балтии, Гондурас, Великобритания и почти все страны ЕС, а также ряд других государств.