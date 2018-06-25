Додон пригласил Эрдогана в Молдову: что обсудят политики

Президент Молдовы Игорь Додон пригласил Реджепа Эрдогана посетить с визитом Кишинев в августе этого года и принять участие в церемонии открытия отремонтированного здания администрации главы республики.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Молдавский лидер Игорь Додон поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на досрочных выборах президента Турции и пригласил его посетить республику в августе этого года.

© Sputnik / Алексей Никольский Пока все спали: выборы в Турции выиграл Эрдоган, а у парламента Молдовы ночевали пикетчики

"Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашей победы на досрочных выборах президента Турецкой Республики. Ваша победа уже в первом туре показывает, что Вы заслуженно пользуетесь доверием избирателей и получаете мандат на руководство страной ради ее развития и процветания", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Молдавский лидер выразил уверенность, что отношения между Молдовой и Турцией получат новый импульс. По его словам, Турция остается одним из важнейших партнеров нашей республики, активным инвестором в экономику и спонсором многих социальных программ, в первую очередь, в Гагаузии.

"Кроме того, при активном содействии турецкого правительства проводится реконструкция здания администрации президента Молдовы, и я приглашаю Вас посетить нашу страну 27 августа в День независимости республики для участия в церемонии открытия обновленного здания", — отметил Додон.

Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99% бюллетеней, его основной соперник Мухаррем Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) набирает 30,7%, Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов) — 8,4%, Мераль Акшенер (от Хорошей партии) — 7,3%, Темель Карамоллаоглу (от Партии счастья) — 0,9%, Дога Перинчек — 0,2%.

Окончательные итоги выборов подведут в течение десяти дней после рассмотрения апелляций.