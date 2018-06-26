Премьер Молдовы в США: о чем говорил Филип с американскими чиновниками

Глава правительства Молдовы Павел Филип находится в эти дни с визитом в Вашингтоне, где у него уже состоялись встречи с высокопоставленными американскими чиновниками: о чем говорил премьер?

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, обсудив основные направления молдавско-американского сотрудничества и приоритеты стратегического диалога между двумя государствами, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Стороны дали оценку ситуации, связанной с региональной безопасностью в Восточной Европе, и подчеркнули важность сотрудничества между Молдовой и США и противодействия рискам внешнего вмешательства.

Молдавский премьер выразил благодарность за постоянную помощь, оказываемую США в продвижении структурных реформ и демократических ценностей в нашей стране, подчеркнув в качестве приоритетов продолжение реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и проведение прозрачных выборов по истечении срока полномочий действующего парламента.

Также Филип отметил вклад американской стороны в процесс урегулирования приднестровского вопроса, что помогло добиться успехов в формате переговоров "5+2".

Глава правительства Молдовы также "подтвердил открытость Кишинева к расширению взаимодействия в вопросах, касающихся реформирования системы обороны нашей страны, укрепления энергетической безопасности и сотрудничества в торгово-экономическом направлении".

Помпео выразил готовность к продолжению активного диалога с молдавскими официальными лицами в области региональной безопасности.

Также в Вашингтоне молдавский премьер провел встречу с конгрессменами Питом Олсоном и Дэвидом Прайсом, которые являются сопредседателями группы политической поддержки Молдовы в рамках Конгресса США.

Филип поприветствовал включение в повестку конгресса США проекта резолюции об активизации двусторонних отношений США-Молдова, продвигаемой Олсоном и Прайсом.

"Мы нуждаемся в поддержке США для обеспечения западного курса Республики Молдова", — сказал премьер.