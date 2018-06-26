Додон рассказал, почему социалисты победят на выборах

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, комментируя во вторник решение Высшей судебной палаты о непризнании результатов выборов примара (мэра) Кишинева, заявил, что подобные действия "создают очень опасный прецедент и будут иметь серьезные долгосрочные последствия, в том числе с точки зрения предстоящих парламентских выборов".

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"В практическом плане вырисовываются два сценария после выборов. Первый, самый вероятный, — получение парламентского большинства социалистами, которые самостоятельно сформируют правительство. Второй сценарий — это проведение досрочных парламентских выборов сразу после очередных выборов. Это может пройти в случае, если социалисты не получат необходимого количества мандантов, а ДПМ вместе с партиями Майи Санду и Андрея Нэстасе не смогут составить коалицию", — отметил Додон в соцсетях.

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По его словам, "в случае досрочных парламентских выборов ПСРМ, вне сомнений, возьмет большинство в парламенте".

Президент считает, что "ангажированное решение судебной инстанции — несправедливый по отношению к Иону Чебану шаг, поскольку против него не было подано жалоб, и в случае аннулирования мандата Нэстасе нужно было повторно провести второй тур выборов в столичном муниципии с участием Чебана".