Румыния и США: к чему приведет стратегическое партнерство

В Румынии отметили важность содействия проектам США по военной инфраструктуре.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. В Румынии в очередной раз подняли тему стратегического партнерства с США.

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Госсекретарь этой страны по политике обороны, планированию и международным связям Мирча Душа отметил важность содействия проектам США, связанным с военной инфраструктурой.

"Мирча Душа подчеркнул преимущество присутствия военных сил США в Румынии, особенно с точки зрения сдерживания угроз в адрес национальной безопасности, учитывая большое количество совместных учений, проведенных для повышения уровня сотрудничества между военными Румынии и других партнерских стран", — цитирует румынского чиновника РИА Новости.

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Душа отметил, что в 2018 году запланировано более 65 учений с участием свыше 8 тысяч военных.

"Минобороны наращивает операционные возможности армии с помощью программ по приобретению современных военных систем, совместимых с военными системами союзников. Столь же важно продолжить содействовать осуществлению инфраструктурных проектов, которые разрабатываются США в рамках инициативы сдерживания в Европе ", — заявил госсекретарь.

В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.