Путин назначил нового посла России в Молдове

Российский лидер утвердил нового посла России в Молдове – им стал Олег Васнецов.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла России в Молдове Олега Васнецова. Соответствующий документ опубликован в понедельник на портале правовой информации.

"Освободить Мухаметшина Фарита Мубаракшевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова. Назначить Васнецова Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Молдове", — сказано в тексте указа.

Васнецов родился в 1953 году. Окончил в 1975 году МГИМО МИД СССР, в 1984 году — Дипломатическую Академию МИД СССР. Имеет ученую степень — кандидат исторических наук. В системе МИД работает более 40 лет. Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве России, у Васнецова большой опыт работы в центральном аппарате министерства и за рубежом.

Владеет французским, английским, болгарским языками. Обладает дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, который был ему присвоен 15 лет назад. Награжден орденом Дружбы.

Дипломатическая карьера:

1988-1993 годы — атташе по культуре посольства СССР/России в Болгарии.

1996-2000 годы — советник посольства России во Франции.

2000-2003 годы — заместитель директора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО, ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

2003-2008 годы — посол России в Демократической Республике Конго.

2009-2011 годы — заместитель директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями.

С 1 марта 2011 года его назначили директором департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями.