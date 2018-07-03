Додон намерен провести встречу с Путиным в июле

Молдавский лидер отметил, что в ближайшие полгода необходимо сконцентрироваться на полном восстановлении отношений с Российской Федерацией, а также на равновесии во внешней политики, а именно на хороших отношениях с Западом и Востоком.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что 13-14 июля у него намечена встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

"Сегодня получил приглашение принять участие в церемонии инаугурации господина Эдогана 9 июля. И я приму участие в инаугурации президента Турции. У меня есть приглашение принять участие в финале чемпионате мира по футболу, но до этого у меня состоится официальная встреча с Владимиром Путиным. Уже зафиксировано и обсуждается на уровне команд", — отметил Додон на большой пресс-конференции во вторник.

© Sputnik / Miroslav Rotari Когда Путин приедет в Молдову, что будет с Приднестровьем — Додон в интервью Sputnik

Среди приоритетов по внешней политике на ближайшие полгода Додон отметил, что будет сконцентрирован на полном восстановлении отношений с Российской Федерацией, а также на равновесии в части внешней политики, то есть на хороших отношениях с Западом и Востоком.

Подводя итоги своего пребывания в должности президента за прошедшие 18 месяцев, он отметил, что у него состоялось 27 рабочих и официальных визитов.

"Состоялись встречи с 17 президентами, 6 спикерами, 8 премьерами. Как и обещал, первый визит у меня состоялся в Москву, а второй — в Брюссель. Должно быть равновесие в международных отношениях. Акцент был сделан на восстановление отношений и диалога с Российской Федерацией. Есть и результаты в плане роста экспорта сельскохозяйственной продукции, результаты в отношении десятков тысяч граждан Молдовы, троящихся в РФ и многое другое", — сказал Додон.

Интервью президента Молдовы Игоря Додона для Sputnik — эксклюзив>>>

По его словам, несмотря на действия правительства и парламентского большинства у Молдовы хороший диалог с Россией на уровне президентов, и экономические агенты прочувствовали открытие рынка, увеличение экспорта и решение проблем.

Он напомнил, что также Молдова получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.