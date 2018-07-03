Президент Молдовы не исключил своего участия в парламентских выборах

Молдавский лидер рассказал, когда в республике пройдут парламентские выборы, а также о том, кого он поддержит, если будет принимать участие в гонке.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не исключает своего участия в парламентских выборах.

"Очень хочу, чтобы выборы прошли как можно быстрее. К сожалению, это зависит не от президента, а от парламента. Надеюсь, что они (депутаты — ред.) не будут пытаться затянуть утверждение даты выборов. Согласно действующему законодательству, есть три месяца на проведение выборов после окончания мандата, который истекает 30 ноября. Надеюсь, что они состоятся в этом году", — сказал Додон на большой пресс-конференции во вторник.

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По его словам, законодательство не запрещает ему баллотироваться в качестве кандидата по партийным спискам.

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"Если я приму соответствующее решение, то, конечно, я поддержу Партию социалистов Республики Молдова… Я не исключаю своего участия, что могу пойти партийным спискам Партии социалистов", — отметил Додон.

Осенью этого года истекает мандат действующего парламента Молдовы. Эксперты отмечают, что выборы состоятся, скорее всего, в начале декабря 2019 года. Они пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.