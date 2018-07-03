Додон ответил, возможно ли ухудшение в диалоге между Молдовой и Россией

Молдавский лидер предположил, когда может произойти потепление в отношениях на политическом уровне между Кишиневом и Москвой.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Потепление отношений между Молдовой и Россией на политическом уровне возможно только после парламентских выборов, заявил президент республики Игорь Додон на большой пресс-конференции во вторник.

"Если смотреть на двусторонние отношения Молдова-Россия, то на политическом уровне, а именно на уровне президентов, у нас очень хорошие отношения, у нас постоянный контакт — состоялось более десять встреч. У нас полное взаимопонимание в части того, как мы должны развивать в дальнейшем двусторонние отношения", — сказал Додон.

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По его словам, благодаря диалогу между президентами Молдовы и России было достигнуто очень многое.

"На уровне регионов подписаны десятки соглашений, и речь идет не только о Гагаузии. Есть конкретные экономические, гуманитарные проекты, которые будут развиваться дальше", — подчеркнул молдавский лидер.

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Вместе с тем, как отметил Додон, на уровне парламентов у Молдовы и России частично плохие отношения. Он объяснил это тем, что руководство высшего законодательного органа запрещает депутатам и чиновникам поездки в Россию. "Но есть фракция ПСРМ, которая едет на все мероприятия, которые касаются двусторонних отношений", — добавил Додон.

Как подчеркнул молдавский лидер, на уровне правительств у Молдовы и России "нет никаких отношений — полный бойкот".

"Думаю, что потепление на политическом уровне возможно только после парламентских выборов. Будет ли сейчас ухудшение ситуации в политическом диалоге? Куда дальше? На уровне президентов ухудшения, конечно, не будет, а на уровне правительств — хуже уже некуда", — сказал президент Молдовы.

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Глава республики отметил, что пытался вернуть нормальный диалог на уровне правительств.

"Убедил Путина, чтобы была встреча министров иностранных дел в феврале, а потом убедил, чтобы Карасин приехал сюда. Наладили уже диалог, чтобы продвигаться… А у нас правительство все бойкотирует. Несмотря на это у нас существенно вырос экспорт по всему агропромышленном комплексу, и это радует", — подчеркнул Додон.

По его мнению, благодаря этому диалогу президентов, российский рынок не заблокирован.

"Несмотря на то, что правительство делает антироссийские выпады, я каждый раз, как пожарный тушу все, что происходит в двусторонних отношениях. Очень признателен российским партнерам, что они с пониманием относятся и не идут на жесткие контрсанкции", — заключил Додон.