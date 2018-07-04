Игорь Додон поблагодарил Дональда Трампа за поддержку Молдовы

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил американского лидера Дональда Трампа с Днем независимости США.

Глава республики поблагодарил Трампа за значительную поддержку и помощь, предоставленные Республике Молдова, призванные улучшить уровень жизни граждан нашей страны, а также консолидировать возможности госинститутов путем внедрения секторальных реформ.

"Выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами будут развиваться и укрепляться в дальнейшем в приоритетных сферах на благо и во имя интересов наших народов", — отмечено в тексте поздравительного послания.

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Он пожелал всему американскому народу благосостояния и мира, подчеркнув признательность молдавских граждан за оказываемую поддержку.

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День независимости является основным государственным праздником США, который отмечается в честь принятия соответствующей Декларации 4 июля 1776 года. В этот день представители 13 штатов в здании городского собрания Филадельфии подписали документ, провозгласивший США самостоятельным и независимым от Британского королевства государством.