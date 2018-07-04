Президент Молдовы обозначил предпосылки решения приднестровского вопроса

Молдавский лидер охарактеризовал диалог между Кишиневом и Тирасполем, а также дал оценку уровню взаимодействия между администрацией президента, правительством и парламентом республики по вопросу приднестровского урегулирования.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что в августе-сентябре состоится очередная встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Надеюсь, в августе, или самое позднее — в сентябре состоится следующая встреча с господином Красносельским. Мы договорились об этом", — сказал Додон.

По его словам, стороны намерены рассмотреть возможности внедрения оставшихся двух пунктов из восьми, включенных в Берлинский протокол.

В июне 2016 года в Берлине был подписан протокол заседания "Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию". Он предусматривал достижение договоренностей по вопросам признания приднестровских дипломов, экологии, телекоммуникаций и связи, участия приднестровских водителей в международном движении, доступа молдавских фермеров к землям на территории Приднестровья, а также обмен актуализированными списками существующих уголовных дел.

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За прошедшие 18 месяцев у Додона состоялись три встречи с приднестровским лидером — две из них в прошлом году, а одна в этом.

Оценка диалога между Кишиневом и Тирасполем

Президент Молдовы охарактеризовал диалог между Кишиневом и Тирасполем, как хороший.

"Хочу отметить, что из восьми пунктов по шести были найдены решения и подписаны протоколы. Вышел с инициативой, и она была поддержана, по созданию платформы между администрацией президента, правительством и парламентом Молдовы, в рамках которой мы обсуждаем все, что касается продвижения по рабочему плану", — отметил Додон.

По его словам, эта платформа не предполагает встреч на уровне первых лиц государства.

© Sputnik / Miroslav Rotari Когда Путин приедет в Молдову, что будет с Приднестровьем — Додон в интервью Sputnik

"Структура была создана на уровне советников со стороны президента, премьера и спикера парламента. Состоялись десятки подобных встреч. И большинство аспектов, которые внедрены или планируется внедрить, обсуждались в рамках этой структуры. Не думаю, что на уровне советников должны быть какие-то заявления. Они информируют первых лиц, мы говорим, согласны или нет, даем ответ, и они встречаются и продолжают обсуждение", — пояснил молдавский лидер.

Как отметил Додон, по вопросу приднестровского урегулирования между президентом, премьером и спикером Молдовы состоялась лишь одна встреча, на которой стороны обговорили механизм взаимодействия, и созданная платформа начала работу.

Расхождения между президентом, премьером и спикером

По словам молдавского лидера, между администрацией президента, правительством и парламентом "нет расхождений в плане реализации повестки Берлинского протокола".

"По этому вопросу больших расхождений между президентом, парламентом и правительством нет. А вот в части политического решения, то есть как объединить страну, — у нас разные позиции. Мы договорились, что пока мы не придем к общей формуле, не стоит начинать дискуссии на публичном уровне", — сказал Додон.

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Он отметил, если первые лица Молдовы не смогут сейчас прийти к общему знаменателю, значит, надо сделать паузу.

"Пройдут парламентские выборы, посмотрим, какими будут высший законодательный орган и правительство. И в новом формате попробуем найти общий язык, чтобы было политическое решение. Как найдем политическое решение, предложим его Тирасполю, а потом передадим на обсуждение в формате "5+2", — подчеркнул Додон.

Участниками переговоров формата "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.