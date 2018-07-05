Жаркий четверг: чем займутся молдавские депутаты

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы соберутся на пленарное заседание в четверг, 5 июля. В рабочую повестку включены 11 вопросов, поэтому дискуссии окажутся весьма жаркими.

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN Подешевеет ли топливо в Молдове: депутаты обсудили цены

В частности, парламентарии обсудят отчет спецкомиссии по разработке и утверждению пакета законодательных изменения в области предотвращения суицида. Среди прочего депутаты обговорят проект отчет об исполнении средств фондов обязательного медицинского страхования в 2017 год, проект Административного кодекса, поправки в закон о ряде мер в отношении внедрения госпрограммы "Prima casa" и Налоговый кодекс.

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Также предметом обсуждения законодателей станут поправки к закону о кадастре недвижимого имущества, изменения в закон о судебной экспертизе и статусе судебного эксперта, а также дополнения в закон о водоохранных зонах и полосах рек и водоемов и в закон о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве.