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Президент Игорь Додон

Президент Молдовы собирается в Москву: что намерен обсудить Додон с Путиным

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Какие вопросы станут предметом обсуждения между президентом Молдовы Игорем Додоном и лидером России Владимиром Путиным на их ближайшей встрече?

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе и обсудить с ним вопросы экспорта, проблемы мигрантов. Кроме того, глава республики планирует обозначить президенту России свою позицию, относительно миротворцев и приднестровской проблемы.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Додон отметил, что в конце следующей недели отправляется с рабочим визитом в Москву, где намерен принять участие в финале чемпионата мира по футболу. Как заявлял президент Молдовы, до итогового матча мундиаля, а именно 13-14 июля у него состоится встреча с российским лидером.
Молдавский президент подчеркнул, что планируется обсудить текущее состояние дел между двумя странами и повестку дня на ближайшие шесть-семь месяцев. Он добавил, что также планируется обсудить вопросы экспорта, мигрантов и сотрудничества в рамках ЕАЭС.

"Хочу еще раз обозначить Владимиру Путину на этой встрече свою позицию по поводу миротворцев и Приднестровья в целом. И что позиция правительства не соответствует мнению большинства жителей республики. Это обусловлено внутриполитической борьбой в преддверии парламентских выборов, и ничего общего с интересами граждан Молдовы нет. Говорить о том, что надо сворачивать миссию на Днестре, — неправильно. Эти и другие вопросы обсудим", — сказал Додон в интервью одному из местных СМИ.

По словам президента, Россия всегда подтверждала свое уважение к территориальной целостности и суверенитету Молдовы. Как отметил молдавский лидер, Москва заинтересована в скорейшем решении приднестровской проблемы.

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Он также отметил, что резолюция ООН по Приднестровью — это еще одна "попытка антироссийского демарша" со стороны молдавского правительства. 

"Такие вопросы нужно решать на двусторонних переговорах, нужно было предложить российским коллегам обсудить проблему, но этого не было сделано", — сказал Додон.

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Теги:
молдо-российские отношения, политика, визит, Игорь Додон, Владимир Путин, Молдова, Кишинев, Политика
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