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Президент Игорь Додон

Президент Молдовы сделал жесткое заявление по поводу финансирования из ЕС

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Молдавский лидер высказал свою позицию по поводу финансирования со стороны Европейского союза: ЕС в очередной раз показывает свое отношение к республике.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон высказался в четверг по поводу намерений Евросоюза лишить республику макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро.

"Европейский Союз, останавливая или возобновляя финансирование, исходя из внутриполитической ситуации в Молдове, в очередной раз показывает свое отношение к нашей стране", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он выразил уверенность, что "ЕС примет решение об остановке финансирования и это ускорит уход этой власти на политическую свалку истории".

"После парламентских выборов, которые состоятся через несколько месяцев мы будем вести взвешенную внешнюю политику, наладим полноценное стратегическое партнерство с Россией и взаимовыгодные отношения с Западом, включая США и ЕС, исходя из наших национальных интересов. Начнем развивать страну", — считает Додон.

На пленарном заседании Европейского парламента в четверг рассматривается ситуация вокруг прошедших местных выборов в Кишиневе, итоги которых не признал суд, и лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе не стал мэром молдавской столицы. Евродепутаты также рассмотрят тексты резолюции по данному вопросу, исходя из которых будет принято решение о выделении или приостановлении макрофинансовой помощи Республике Молдова.

После дождика в четверг…

Еще в ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита.

Купюры и монеты евро.
© Fotolia / Eyetronic
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Естественно, эти деньги Молдова получила бы не просто так, а выполнив список из 28 условий. "Помощь" должна была начать поступать в нашу страну в прошлом году, однако финансирование со стороны ЕС в очередной раз забуксовало.

Молдавские чиновники объясняли эту накладку с переводом европейских денег техническими проблемами. Затем, как отмечали в правительстве Молдовы, макрофинансовая помощь должна была поступить до апреля этого года. Однако и этого не произошло.

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В мае 2018-го тот еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что Молдова и вовсе может не рассчитывать ни на один евроцент, пока не выполнит оставшиеся два условия. Первое из них заключается в том, чтобы Национальный орган по неподкупности стал полностью функциональным. Второе условие касается утверждения дополнительного бюджета для лучшей работы антикоррупционных ведомств. По словам Хана, при условии выполнения этих двух пунктов и при благоприятном отчете со стороны МВФ, ЕС сможет перечислить первый транш в июле, а если этого не произойдет, то данная выплата будет осенью.

Холодные заявления

Однако последние заявление Хана было оказалось еще холоднее. Еврокомиссар сообщил, что ЕС внимательно следит за событиями в Молдове и подчеркнул важность соблюдения демократических норм и стандартов. Хан заявил, что решение о предоставлении первого транша или о его приостановлении еще не принято. По его словам, ситуация пока слишком накалена и неясна, чтобы принимать такие решения. Чиновник добавил, что ситуация должна быть спокойно рассмотрена, потому что есть много знаков вопроса.

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Затем последовало и заявление делегации ЕС в Молдове со ссылкой на Еврокомиссию. 

"Проверка Комиссии, проведенная вместе с Европейской службой внешних дел, показала, что политические условия не были выполнены. Эта проверка проводилась на базе последних политических событий в Республике Молдова, в частности, было принято во внимание решение Высшей судебной палаты от 25 июня о признании недействительными результатов выборов мэра Кишинева, поэтому перевод первого транша из актуальной программы макрофинансовой помощи приостановлен", — отмечено в сообщении.

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Теги:
приостановка финансирования, президент, чиновники, мнение, финансирование, Игорь Додон, Евросоюз, ЕС, Молдова, Политика
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