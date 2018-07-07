Рар: власти ЕС смотрят на Молдову, как на опытный образец

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. В 2009 году, когда к власти в Молдове пришел Альянс за европейскую интеграцию, официальным внешнеполитическим курсом страны, действующим по сей день, была объявлена интеграция в ЕС.

Надо признать, что на том этапе, этот курс страны поддерживало свыше 60 процентов населения. Тогда власти Молдовы получали большую поддержку от западных "кураторов" различных рангов и мастей. Лидеры европейских государств, равно, как и представители политического истеблишмента из Брюсселя и Вашингтона, с завидной регулярностью осуществляли рабочие визиты в Кишинев, а саму страну называли "историей успеха" в программе "Восточное партнерство".

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К концу 2016 года оптимизм тех, кто ездил в Кишинев и во всю белозубую улыбку заявлял об успехах на пути к евроинтеграции заметно поубавился: не слышно громких заявлений, не видно "высоких" гостей и, самое главное, не перечисляются в виде грантов и кредитов деньги, которые еще несколько лет назад так щедро предоставляли молдавским чиновникам Брюссель и Вашингтон.

На этом фоне, правы ли молдавские политики, называющие евроинтеграцию стратегическим курсом Молдовы? Есть ли вообще шансы у республики на интеграцию в ЕС, или власти страны стараются сделать хорошую мину при плохой игре? Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

Политолог утверждает: сейчас ЕС больше озабочен своими внутренними проблемами — экономическим кризисом, наплывом мигрантов, выходом Великобритании, отношениями с США и с Россией.

"На данном этапе Европейский Союз потерял ориентацию в восточном направлении. Сейчас в вашей республике все зависит от парламентских выборов. В таком случае у Евросоюза появится шанс исправить ошибки и предложить Молдове вести двухвекторную политику, потому что вариантов для выбора или-или, как это было в 2009 году, сейчас уже не осталось", — отметил собеседник.

По словам эксперта, печальный опыт соседней Украины, которая фактически была поставлена перед однозначным выбором между Западом и Востоком, сегодня подсказывает большинству чиновников из ЕС о том, что в случае с Молдовой такой эксперимент неуместен и может привести к еще более драматическим последствиям. Молдова, которая может начать восстанавливать стратегическое партнерство с Россией после парламентских выборов, может стать для ЕС лишь экспериментальной площадкой, на примере которой Брюссель сможет доказать, что двухвекторная политика может сработать, считает эксперт.

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Напомним, что в минувший четверг, 5 июля, Европейский парламент (ЕП) одобрил в четверг резолюцию с призывом к Еврокомиссии (ЕК) заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов долларов до разрешения ситуации с выборами мэра Кишинева. Соответствующий документ поддержан 343 депутатов.

Европарламентарии призвали ЕК приостановить все запланированные выплаты макрофинансовой помощи Молдове. Депутаты также предложили увязать любое решение о будущих выплатах с проведением выборов в соответствии с международно признанными стандартами.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евроинтеграция в Конституции — не более чем инструмент политики

Внеплановые выборы примара Кишинева проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день голосования. Центризбирком 29 июня аннулировала результаты выборов примара Кишинева. В ответ на это правоцентристские силы проводили протестные акции, а на одном из последних митингов приняли резолюцию, которую впоследствии направили на рассмотрение европарламентариям.