14:43 07 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.77
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Drapeau de l'UE

Рар: власти ЕС смотрят на Молдову, как на опытный образец

© Sputnik/ European Parliament
Политика
Получить короткую ссылку
32230

Политолог-международник из Берлина Александр Рар проанализировал шансы на вступление Молдовы в ЕС.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. В 2009 году, когда к власти в Молдове пришел Альянс за европейскую интеграцию, официальным внешнеполитическим курсом страны, действующим по сей день, была объявлена интеграция в ЕС.

Надо признать, что на том этапе, этот курс страны поддерживало свыше 60 процентов населения. Тогда власти Молдовы получали большую поддержку от западных "кураторов" различных рангов и мастей. Лидеры европейских государств, равно, как и представители политического истеблишмента из Брюсселя и Вашингтона, с завидной регулярностью осуществляли рабочие визиты в Кишинев, а саму страну называли "историей успеха" в программе "Восточное партнерство".

Протест у парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Реформы" и "евроинтеграция" стали ругательными словами в Молдове

К концу 2016 года оптимизм тех, кто ездил в Кишинев и во всю белозубую улыбку заявлял об успехах на пути к евроинтеграции заметно поубавился: не слышно громких заявлений, не видно "высоких" гостей и, самое главное, не перечисляются в виде грантов и кредитов деньги, которые еще несколько лет назад так щедро предоставляли молдавским чиновникам Брюссель и Вашингтон.

На этом фоне, правы ли молдавские политики, называющие евроинтеграцию стратегическим курсом Молдовы? Есть ли вообще шансы у республики на интеграцию в ЕС, или власти страны стараются сделать хорошую мину при плохой игре? Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

Политолог утверждает: сейчас ЕС больше озабочен своими внутренними проблемами — экономическим кризисом, наплывом мигрантов, выходом Великобритании, отношениями с США и с Россией.

"На данном этапе Европейский Союз потерял ориентацию в восточном направлении. Сейчас в вашей республике все зависит от парламентских выборов. В таком случае у Евросоюза появится шанс исправить ошибки и предложить Молдове вести двухвекторную политику, потому что вариантов для выбора или-или, как это было в 2009 году, сейчас уже не осталось", — отметил собеседник.

По словам эксперта, печальный опыт соседней Украины, которая фактически была поставлена перед однозначным выбором между Западом и Востоком, сегодня подсказывает большинству чиновников из ЕС о том, что в случае с Молдовой такой эксперимент неуместен и может привести к еще более драматическим последствиям. Молдова, которая может начать восстанавливать стратегическое партнерство с Россией после парламентских выборов, может стать для ЕС лишь экспериментальной площадкой, на примере которой Брюссель сможет доказать, что двухвекторная политика может сработать, считает эксперт.

Обещанного три года ждут, или почему ЕС "морозит" деньги для Молдовы>>>

Напомним, что в минувший четверг, 5 июля, Европейский парламент (ЕП) одобрил в четверг резолюцию с призывом к Еврокомиссии (ЕК) заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов долларов до разрешения ситуации с выборами мэра Кишинева. Соответствующий документ поддержан 343 депутатов.

Европарламентарии призвали ЕК приостановить все запланированные выплаты макрофинансовой помощи Молдове. Депутаты также предложили увязать любое решение о будущих выплатах с проведением выборов в соответствии с международно признанными стандартами.

Конституция Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евроинтеграция в Конституции — не более чем инструмент политики

Внеплановые выборы примара Кишинева проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день голосования. Центризбирком 29 июня аннулировала результаты выборов примара Кишинева. В ответ на это правоцентристские силы проводили протестные акции, а на одном из последних митингов приняли резолюцию, которую впоследствии направили на рассмотрение европарламентариям.

По теме

Молдавская евроинтеграция: чего ждать республике от Румынии
Кабмин Молдовы высказался о понятии евроинтеграция в Конституции страны
Политолог: евроинтеграция Молдовы подает последние "признаки жизни"
Теги:
двухветорная политика, народ, выборы, евроинтеграция, парламент, Александр Рар, Евросоюз, Молдова, Брюссель, Кишинев, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
    Делайте вашу ставку!

    Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?

  • Полузащитник сборной РФ по футболу Алан Дзагоев
    К игре готов

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Дворец Ардашира в Фирузабаде, Иран
Новые объекты включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Сербы спели «Катюшу» в преддверии матча Россия – Хорватия
Сербы спели "Катюшу" в преддверии матча Россия – Хорватия
Беженцы ЕС
Откуда и почему в Евросоюз попадают беженцы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться