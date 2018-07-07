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Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип

Премьер Молдовы надеется, что ЕС не будет поддаваться политическим играм

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава кабмина Павел Филип прокомментировал резолюцию Европарламента о заморозке макрофинансовой помощи стране.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип на встрече с главой делегации ЕС и послами европейских стран в субботу заявил, что резолюция о заморозке выплат макрофинансовой помощи республике политизирована и является вмешательством во внутреннюю политику, сообщает пресс-служба правительства.

"Премьер сообщил, что резолюция, принятая Европарламентом, неправильна по отношению к правительству и политизирована… Он отметил, что все обязательства, необходимые для получения финансирования со стороны ЕС, были выполнены, в том числе и те, что касались реформы юстиции, а решение об отмене финансирования неоправданно и представляет собой вмешательство во внутреннюю политику Республики Молдова", — сообщает пресс-служба.

По словам Филипа, область юстиции была реформирована при поддержке европейских экспертов и представителей гражданского сообщества, которые финансируются из европейских фондов.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип
© Photo: пресс-служба правительства Молдовы
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"Премьер сообщил, что, вопреки этой давящей и политической резолюции, правительство продолжит внедрять реформы… Он считает, что политические войны должны проходить на уровне дебатов, а не в качестве мер против людей, которые не несут никакой ответственности за то, что политическое противостояние превращается в акт цинизма или предвыборный цирк", — говорится в сообщении. 

Глава молдавского кабмина надеется, что ЕС не будет поддаваться политическим играм. Он считает, что подобные моменты, вроде принятой резолюции, должны решаться с помощью диалога между РМ и Евросоюзом.

Второй тур досрочных выборов мэра Кишинева прошел 3 июня, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. При этом Высшая судебная палата признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов. В ответ сторонники Нэстасе провели акции протеста и организовали "Комитет национального сопротивления".

Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Они требуют признать выборы состоявшимися, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, отменивших итоги голосования. Внутриполитическая ситуация в Молдове привела к тому, что Европарламент в четверг решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.

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Теги:
макрофинансовая помощь, ассоциация РМ-ЕС, молдова, ес, помощь, правительство, Павел Филип, ЕС, Молдова, Политика
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