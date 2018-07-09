Сторонники Нэстасе начали трудовую неделю с пикета у МВД

Протестующих оказалось так мало, что они не сумели перекрыть проспект Штефана чел Маре, хотя очень старались.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Сторонники Андрея Нэстасе продолжают акции протеста, хотя численность их участников заметно сокращается с каждым пикетом. Трудовую неделю протестующие начали с пикета у здания МВД, в котором участвовали несколько десятков человек, преимущественно пожилого возраста.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что происходит в Молдове - протесты в сезон летних отпусков

Манифестанты держали плакаты с надписями на румынском языке — "Долой диктатуру", "Полиция, не жди, мы тебя кормим" и с внезапной цитатой из советского фильма "Место встречи изменить нельзя" — "Вор должен сидеть в тюрьме". Лица некоторых пикетчиков уже примелькались — они посещают каждый протест, кто бы его ни проводил, и уже являются настоящими профессионалами своего дела. Однако утром рабочего дня они вряд ли могли вызвать симпатию у кишиневцев, спешащих на работу.

Участники акции попытались повторить маневр с перекрытием проспекта Штефана чел Маре — ранее, на прошлых митингах манифестанты ходили по кругу по "зебре" на нерегулируемом пешеходном переходе. Таким образом, они смогли блокировать проезжую часть, формально не нарушая правил дорожного движения.

Однако в понедельник протестующих было слишком мало, и движение транспорта по проспекту во время акции шло в обычном режиме.

От здания МВД пикетчики двинулись к зданию примэрии, где проходила традиционная планерка городских служб. Перед манифестантами выступил лидер партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, который призвал их продолжать протесты и напомнил, что на 26 августа запланирован большой митинг. Дата не оставляет сомнений, что эта акция протеста плавно перейдет в предвыборную кампанию партии Нэстасе на парламентских выборах.