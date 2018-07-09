Игорь Додон находится с рабочим визитом в Турции

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Начался рабочий визит президента Молдовы Игоря Додона в Турцию, где сегодня, 9 июля, глава молдавского государства примет участие в инаугурации вновь избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по его приглашению. Подробности визита глава государства раскрыл на официальной странице в Facebook.

"В церемонии будут участвовать десятки официальных делегаций, главы государств и премьер-министры. С турецкой республикой нас связывает очень хорошая дружба. Более двух десятилетий правительство Турции через агентство TIKA предоставляет Республике Молдова жизненно важную помощь во многих областях. Сотни социальных проектов осуществляются в нескольких регионах страны и в первую очередь в Гагаузии", — написал Додон.

Молдавский лидер также напомнил, что в соответствии с его договоренностями с президентом Турции и при поддержке агентства TIKA была проведена реконструкция здания администрации президента Республики Молдова.

"Во второй половине августа состоится церемония открытия здания, событие, в котором ожидается участие моего турецкого коллеги", — сообщил Додон.