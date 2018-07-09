Глава МИД Молдовы: отношения с Россией должны вернуться в нормальное русло

Руководитель главного внешнеполитического ведомства Молдовы рассказал об отношениях между Москвой и Кишиневом, подчеркнув, что страны должны вернуться к нормальному диалогу.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски подчеркнул, что отношения между Кишиневом и Москвой должны вернуться в нормальное русло, но это должно происходить естественным образом с соблюдением принципов международного права, устава ООН и принятия республикой стратегических решений в качестве субъекта на международной арене.

"В отношениях с Российской Федерацией нет альтернативы кроме как постоянный диалог, он должен быть скоординированным, совместным и основанным на национальном интересе уважения суверенитета…", — заявил Ульяновски в понедельник на ежегодной встрече молдавских дипломатов.

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© Sputnik / Мирослав Ротарь/Sputnik Молдавское двоевластие — за и против России

В своем обращении к молдавским послам министр отметил, что республике необходима динамичная, прагматичная, ориентированная на результаты дипломатия. Ее обязанность и призвание, как считает чиновник, заключается в работе над улучшением имиджа страны.

Говоря о реинтеграции республики, министр иностранных дел отметил, что в диалоге с партнерами необходимо укрепить убежденность в том, что урегулирование приднестровской проблемы будет достигнуто исключительно мирными политическими средствами, путем переговоров, а реинтегрированное молдавское государство будет жизнеспособным и функциональным. В качестве стратегического выбора своей внешней политики будет стоять принцип нейтралитета и цель европейской интеграции, закрепленные в Конституции.

Говоря об отношениях с нашими соседями, Румынией и Украиной, Ульяновски отметил, что они являются абсолютным приоритетом для достижения национальных стратегических целей на внешнем уровне.

По его словам, стратегический диалог между Молдовой и США следует продолжать. Основными направлениями отношений между двумя странами, как отметил глава молдавской дипломатии, являются укрепление двустороннего политического диалога, активизация торгово-экономических связей, сотрудничество в освоении помощи США и осуществление демократических и структурных реформ.