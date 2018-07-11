Выборы в парламент: кто займет кресла депутатов – данные опроса поражают

Политический расклад: как распределятся голоса на парламентских выборах в Молдове, какие партии пройдут в высший законодательный орган страны?

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Не так уж и много времени осталось до разрешения главной интриги года — выборов в парламент Республики Молдова. Социологические опросы показывают, что следующий состав высшего законодательного органа страны изменится, и в него не попадут многие политические формирования, представители которых сейчас занимают депутатские кресла.

© Sputnik / Miroslav Rotari Главная интрига выборов в парламент Молдовы: что ждет страну

Осенью этого года истекает мандат действующего парламента Молдовы. Эксперты отмечают, что голосование состоится, скорее всего, в начале декабря 2018 года. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Политический расклад

Согласно опросу Vox Populi, проведенному Ассоциацией социологов и демографов, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в высший законодательный орган страны, то большинство опрошенных поддержали бы пропрезидентскую Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) — 37,2%. Об этом открыто говорят в городах и селах страны.

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На втором месте расположилась бы партия "Платформа "Достоинство и правда" (DA) под руководством несостоявшегося мэра Кишинева Андрея Нэстасе — 11,9%. Конечно, в жизни всякое бывает, но происходящее пока не дает повод для такого мнения, если только оно не по особому заказу.

На третьей строчке — Демократическая партия, которой принадлежит парламентское большинство. Ее бы поддержали 10,1% респондентов. Политическая деятельность показывает, что в Молдове трудно кому-либо навязать свое мнение, размноженное путем придуманной рекламы. Поэтому, скорее всего, место на выборах Демпартии может удивить всех.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы не исключил своего участия в парламентских выборах

Следом расположилась партия "Действие и солидарность", которую возглавляет экс-министр просвещения республики, бывший кандидат в президенты страны Майя Санду, — с 8,3%. Жители Молдовы уже выражали свое мнение. По его содержанию можно понять, что место ей не приготовлено.

Остальные партии, согласно результатам социологического исследования, не преодолели бы шестипроцентный порог. Таким образом, в следующий состав парламента уже могут не пройти старожилы действующего законодательного органа — либералы и либерал-демократы.

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При этом 5,9% респондентов заявили, что не намерены голосовать на выборах, а 19,2% опрошенных не смогли определиться с ответом.

© Sputnik / Miroslav Rotari Политолог: перед выборами в парламент партиям придется решить ряд задач

Доверие к политическим игрокам

По данным исследования, наибольшим доверием среди респондентов пользуется президент республики Игорь Додон (26,7%). На втором месте — премьер Павел Филип (7,5%), а на третьей позиции — Андрей Нэстасе (6,2%). Согласно опросу, 21,5% респондентов отметили, что не доверяют пока молдавским политикам, а 25,3% не определились с выбором.

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Пропрезидентская Партия социалистов также возглавляет рейтинг доверия среди населения республики. Социалисты стали лидерами своеобразного топа, обойдя ближайших соперников с большим отрывом. Так, ПСРМ доверяют 50% респондентов.

Социологическое исследование проводилось с 26 июня по 7 июля. В нем приняли участие тысяча 195 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.