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Учения Си Бриз-2008, архивное фото

Учения Sea Breeze-2018 – к чему готовится Молдова

© Sputnik / Taras Litvinenko
Политика
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27020

Эксперты комментируют участие Молдовы в международных учениях Sea Breeze-2018.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. В Одесской области стартовали международные военные учения Sea Breeze-2018, в которых с 2007 года принимает участие и Молдова.

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Участниками Sea Breeze-2018, запланированных на период с 9 по 21 июля, стали более трех тысяч бойцов из 19 стран мира — Болгарии, Великобритании, Италии, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Норвегии, Румынии, Польши, США, Турции, Украины и Швеции.

Вопросы причастности Молдовы к международным учениям, организуемым США и НАТО, вызывают вопросы у местных экспертов. Политолог Борис Шаповалов уверен, что такое положение дел несовместимо с прописанным в конституции нейтральным статусом республики.

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"НАТО — это блок определенных государств, связанных обязательствами и не являющихся нейтральными. Зачем в этих проектах участвует Молдова? К чему нас готовят? Какое отношение имеет Молдова к проблемам Украины? Зачем США участвует в маневрах в черноморском регионе, когда у них полно проблем на своем континенте? Вопросов, как всегда, больше, чем ответов", — заявил Шаповалов в комментарии для Sputnik.

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По его словам, Черное море, где ежегодно проводится Sea Breeze, нельзя назвать нейтральной территорией, а больше прав в этих водах — у стран, имеющих отношение к региону, — России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, но никак не у Штатов.

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Президент движения "Воевод" Николай Паскару уверен, что привлечение молдавских военных к подобным учениям — это попытка властей нашей страны подчеркнуть степень вовлеченности в проекты внешнеполитических игроков.

"В Молдове уже давно важные вопросы не решаются самостоятельно. Надеюсь, что это временное явление", — заметил Паскару.

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В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин рассказал, какова, на его взгляд, основная цель учений.

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"Учения, которые стартовали в Одесской области, связаны, прежде всего, с плановой разведывательной работой. Речь идет о том, чтобы в ходе учений попытаться провести техническую разведку, чтобы иметь представление о том, что Россия установила в Крыму — какие средства связи, системы управления и так далее. Это плановая работа, которая проводится регулярно. А учениями она названа для отвода глаз", — сказал Александр Жилин.

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Теги:
Sea Breeze-2018, НАТО, Александр Жилин, Борис Шаповалов, Николай Паскару, Черное море, США, Молдова, Украина, Политика
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