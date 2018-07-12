Планы депутатов на четверг: стратегия обороны Молдовы и поправки в УК

Молдавских депутатов ждет весьма насыщенная повестка заседания парламента: от стратегии обороны до поправок в закон о государственной пенсионной системе.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы соберутся на пленарное заседание в четверг, 12 июля. В рабочую повестку включены 15 вопросов.

Среди прочего депутаты обсудят проект национальной стратегии обороны на 2018-2021 годы и план ее внедрения. Документ предполагает в перспективе адаптацию национальной системы обороны к прописанным в ней требованиям. Документ разработан на основе стратегии национальной безопасности и программы деятельности правительства на 2016-2018 годы.

"Роль данной стратегии — идентификация, разъяснение и объединение усилий институтов власти по внедрению политики обороны и безопасности, а также эффективная координация их действий", — отмечено в проекте документа.

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Стратегия состоит из шести глав. В первой из них определен стратегический аспект, обозначены национальные ценности и интересы, выделены ориентиры сферы безопасности. Кроме того, в ней указаны риски и угрозы в области обороны, а также факторы, влияющие на оборонную политику. Во второй главе представлены стратегическая концепция, общие и специфические цели оборонной политики, а в третьей — приоритетные и сопутствующие оборонные действия, направленные на развитие и консолидацию национальной системы обороны. В следующей главе описаны финансовые, человеческие и материальные ресурсы, необходимые для выполнения целей оборонной политики и материализации направлений действия. В пятой главе изложены этапы и механизмы внедрения, а в последней главе представлены аспекты, касающиеся мониторинга, оценки и отчетности о выполнении поставленных целей.

Также депутаты обсудят внесение изменений в Уголовный кодекс, связанных с ужесточением наказания за езду в состоянии алкогольного опьянения. В повестку включен и проект с поправками в закон о государственной пенсионной системе.