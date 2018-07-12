17:59 12 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.68
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.64
Поиск
Национальная армия Молдовы. Архивное фото

Нацстратегия обороны Молдовы, или ценности на грани фола

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
Получить короткую ссылку
22701

Молдавские парламентарии готовятся к рассмотрению национальной стратегии обороны на 2018-2021 годы: в проекте документа обозначены национальные ценности страны, некоторые из которых вызывают слишком много вопросов.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Депутаты молдавского парламента перенесли рассмотрение проекта национальной стратегии обороны на 2018-2021 годы и план ее внедрения на следующую неделю.

Национальная армия Молдовы
Ministerul Apărării
Зачем армию Молдовы подгоняют под чужие стандарты

С предложением об "отсрочке" обсуждения документа выступил вице-председатель комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Еуджен Карпов. Он отметил, что члены комиссии рассмотрели проект стратегии, однако требуется еще некоторое время для приведения всех необходимых документов в порядок.

Нацстратегия обороны предполагает в перспективе адаптацию национальной системы обороны к прописанным в ней требованиям. Документ разработан на основе стратегии нацбезопасности и программы деятельности правительства на 2016-2018 годы.

"Роль данной стратегии — идентификация, разъяснение и объединение усилий институтов власти по внедрению политики обороны и безопасности, а также эффективная координация их действий", — отмечено в проекте документа.

Что из себя представляет стратегия обороны?

Стратегия состоит из шести глав. В первой из них определен стратегический аспект, обозначены национальные ценности и интересы, выделены ориентиры сферы безопасности. Кроме того, в ней указаны риски и угрозы в области обороны, а также факторы, влияющие на оборонную политику. Во второй главе представлены стратегическая концепция, общие и специфические цели оборонной политики, а в третьей — приоритетные и сопутствующие оборонные действия, направленные на развитие и консолидацию национальной системы обороны. В следующей главе описаны финансовые, человеческие и материальные ресурсы, необходимые для выполнения целей оборонной политики и материализации направлений действия. В пятой главе изложены этапы и механизмы внедрения, а в последней главе представлены аспекты, касающиеся мониторинга, оценки и отчетности о выполнении поставленных целей.

"В основе развития системы национальной обороны находятся ценности и интересы Республики Молдова, определенные в стратегии национальной безопасности. Национальные ценности заключаются в строгом соблюдении человеческого достоинства, равенства прав и свобод, культурной и этнической идентичности при верховенстве закона", — отмечено в проекте документа.

Какие национальные ценности включены в стратегию обороны?

В проекте документа сказано, что под национальными ценностями подразумеваются: гарантирование суверенитета, независимости и территориальной целостности государства; обеспечение стабильного и устойчивого развития государства; европейская интеграция; территориальная реинтеграция; процветание и благосостояние граждан; участие в обеспечении международной безопасности.

Президент Молдовы: те, кто носит "розовые очки", рискуют стать пушечным мясом>>>

"Данные ценности и интересы отражают решимость государства в установлении такой среды, в которой граждане смогли бы жить в безопасности и процветании", — отмечено в проекте.

Constituția RM
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кабмин Молдовы высказался о понятии евроинтеграция в Конституции страны

Любопытно, как в этот список угодили несколько пунктов. Во-первых, европейская интеграция. Многочисленные социологические опросы показывают, что доверие населения республики к ЕС снижается. Да и сама устремленность некоторых молдавских политиков в Евросоюз не нашла поддержки среди населения страны, так как подобный вопрос не выносился на республиканский референдум. Впрочем, у граждан Молдовы не хотят спрашивать и на счет изменения Конституции — внесения в нее пункта о том, что стратегической целью для республики является европейская интеграция.

Политолог о том, почему жители Молдовы не видят результатов евроинтеграции>>>

Также вызывает вопросы и другой национальный интерес — "участие в обеспечении международной безопасности". Это значит, что военнослужащих республики будут задействовать в различных миссиях за рубежом? Но, минуточку, согласно той же Конституции, Молдова — нейтральная страна…

По теме

Румыния поможет Молдове в области обороны
Стурза рассказал послу США об оборонной стратегии Молдовы
Американский генерал: США помогут Молдове в реформе оборонного сектора
НАТО и ЕС заинтересовались обороноспособностью Молдовы
Теги:
национальная стратегия обороны, ценности, оборона, евроинтеграция, Еуджен Карпов, Евросоюз, ЕС, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

  • Российско-эстонская граница
    Дорогая граница

    На обустройство границы с Россией Эстония изначально планировала выделить 700 тысяч евро, однако потратить придется ощутимо больше.

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    "Дело медиков"

    КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.

  • Машины въезжают на эстакаду на площади Героев
    На работу пешком

    Автопарк правительства Грузии до конца года значительно сократится, а деньги пойдут на автомобили для патрульной полиции и служб по охране окружающей среды.

  • Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
    "Выручки нет"

    В Госпожнадзоре по Сухуму рассказали, почему бизнес в Абхазии часто игнорирует пожарную безопасность.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Раскованность и кокетство: подборка "горячих" фото с Недели моды в Мадриде
Кошка с человеческим лицом, архивное фото.
Химера с "человеческим лицом": видео необычной кошки поражает
Как иностранцу в России вернуть часть уплаченных налогов на доход
Как сэкономить на налогах: совет для мигрантов в России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться