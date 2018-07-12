Нацстратегия обороны Молдовы, или ценности на грани фола

Молдавские парламентарии готовятся к рассмотрению национальной стратегии обороны на 2018-2021 годы: в проекте документа обозначены национальные ценности страны, некоторые из которых вызывают слишком много вопросов.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Депутаты молдавского парламента перенесли рассмотрение проекта национальной стратегии обороны на 2018-2021 годы и план ее внедрения на следующую неделю.

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С предложением об "отсрочке" обсуждения документа выступил вице-председатель комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Еуджен Карпов. Он отметил, что члены комиссии рассмотрели проект стратегии, однако требуется еще некоторое время для приведения всех необходимых документов в порядок.

Нацстратегия обороны предполагает в перспективе адаптацию национальной системы обороны к прописанным в ней требованиям. Документ разработан на основе стратегии нацбезопасности и программы деятельности правительства на 2016-2018 годы.

"Роль данной стратегии — идентификация, разъяснение и объединение усилий институтов власти по внедрению политики обороны и безопасности, а также эффективная координация их действий", — отмечено в проекте документа.

Что из себя представляет стратегия обороны?

Стратегия состоит из шести глав. В первой из них определен стратегический аспект, обозначены национальные ценности и интересы, выделены ориентиры сферы безопасности. Кроме того, в ней указаны риски и угрозы в области обороны, а также факторы, влияющие на оборонную политику. Во второй главе представлены стратегическая концепция, общие и специфические цели оборонной политики, а в третьей — приоритетные и сопутствующие оборонные действия, направленные на развитие и консолидацию национальной системы обороны. В следующей главе описаны финансовые, человеческие и материальные ресурсы, необходимые для выполнения целей оборонной политики и материализации направлений действия. В пятой главе изложены этапы и механизмы внедрения, а в последней главе представлены аспекты, касающиеся мониторинга, оценки и отчетности о выполнении поставленных целей.

"В основе развития системы национальной обороны находятся ценности и интересы Республики Молдова, определенные в стратегии национальной безопасности. Национальные ценности заключаются в строгом соблюдении человеческого достоинства, равенства прав и свобод, культурной и этнической идентичности при верховенстве закона", — отмечено в проекте документа.

Какие национальные ценности включены в стратегию обороны?

В проекте документа сказано, что под национальными ценностями подразумеваются: гарантирование суверенитета, независимости и территориальной целостности государства; обеспечение стабильного и устойчивого развития государства; европейская интеграция; территориальная реинтеграция; процветание и благосостояние граждан; участие в обеспечении международной безопасности.

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"Данные ценности и интересы отражают решимость государства в установлении такой среды, в которой граждане смогли бы жить в безопасности и процветании", — отмечено в проекте.

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Любопытно, как в этот список угодили несколько пунктов. Во-первых, европейская интеграция. Многочисленные социологические опросы показывают, что доверие населения республики к ЕС снижается. Да и сама устремленность некоторых молдавских политиков в Евросоюз не нашла поддержки среди населения страны, так как подобный вопрос не выносился на республиканский референдум. Впрочем, у граждан Молдовы не хотят спрашивать и на счет изменения Конституции — внесения в нее пункта о том, что стратегической целью для республики является европейская интеграция.

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Также вызывает вопросы и другой национальный интерес — "участие в обеспечении международной безопасности". Это значит, что военнослужащих республики будут задействовать в различных миссиях за рубежом? Но, минуточку, согласно той же Конституции, Молдова — нейтральная страна…