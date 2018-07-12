Когда пройдут выборы в парламент Молдовы – ответ спикера

Спикер парламента Молдовы о дате выборов в высший законодательный орган страны: все прояснится очень и очень скоро.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Дата выборов в парламент Молдовы определится в ближайшее время. Соответствующее заявление озвучил в четверг спикер высшего законодательного органа республики Андриан Канду.

"Дата выборов будет определена парламентом в установленные законодательством сроки. А закон предусматривает, что выборы проводятся в течение трех месяцев с момента истечения мандата действующего парламента. Мандат нынешнего законодательного органа завершается 30 ноября. То есть, с 1 декабря по 1 марта — это период, когда пройдут выборы в парламент. Решение примут депутаты. Возможно, очень скоро. Поэтому сохраняйте терпение", — сказал Канду журналистам.

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По его словам, согласно местному законодательству, парламент обязан утвердить дату выборов за 60 дней до их проведения. "Время есть. Будет политическое решение, в том числе, парламента. Все прояснится очень и очень скоро. Все нуждаются в таком решении — и ЦИК, и электоральные конкуренты. Кроме того, у нас должно быть время, чтобы пригласить международных наблюдателей", — добавил Канду.

Он обратил внимание также и на то, что "должно быть корректное информирование граждан, которые находятся за границей, для их предварительной регистрации, чтобы правительство затем приняло решение о том, сколько избирательных участков надо открыть".

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Канду отметил, что окончательное решение по дате выборов будет принято исходя из необходимых для подготовки к голосованию требований.

Осенью этого года истекает мандат действующего парламента Молдовы. Эксперты отмечают, что голосование состоится, скорее всего, в начале декабря 2018 года. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.