Додон заявил о намерении встретиться с Козаком

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон намерен в ближайшее время встретиться со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

"Дмитрий Николаевич Козак — достойный профессионал и партнер для диалога, отлично знающий специфику Республики Молдова. Рассчитываю в ближайшее время провести с ним рабочую встречу и запустить диалог по всем накопившимся вопросам двусторонней и региональной повестки", — написал Додон в соцсетях.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

Указ российского лидера был опубликован в четверг на сайте правовой информации. В этом же документе говорится о признании устаревшим указа президента РФ от 21 марта и 2 августа 2012 года "О специальном представителе президента РФ по Приднестровью".

Указ по назначению Козака подписан 11 июля и уже вступил в силу.

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"Возложить за Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Дмитрия Николаевича обязанности специального представителя Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова", — говорится в тексте указа Владимира Путина.

Пост спецпредставителя президента РФ по Приднестровью занимал нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в бытность вице-премьером. Он был назначен спецпредставителем президента в 2012 году, когда президентский пост занимал Дмитрий Медведев.