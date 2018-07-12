21:03 12 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.68
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.64
Поиск
Президент Игорь Додон

Додон заявил о намерении встретиться с Козаком

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
4310

Президент Молдовы высоко оценил профессиональные качества Дмитрия Козака.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон намерен в ближайшее время встретиться со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

"Дмитрий Николаевич Козак — достойный профессионал и партнер для диалога, отлично знающий специфику Республики Молдова. Рассчитываю в ближайшее время провести с ним рабочую встречу и запустить диалог по всем накопившимся вопросам двусторонней и региональной повестки", — написал Додон в соцсетях.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон объяснил, кто для жителей Молдовы в футболе - "наши"

Указ российского лидера был опубликован в четверг на сайте правовой информации. В этом же документе говорится о признании устаревшим указа президента РФ от 21 марта и 2 августа 2012 года "О специальном представителе президента РФ по Приднестровью".

Указ по назначению Козака подписан 11 июля и уже вступил в силу.

Пока все спали: Додон об отношениях с Россией и молдавские "долги" >>>

"Возложить за Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Дмитрия Николаевича обязанности специального представителя Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова", — говорится в тексте указа Владимира Путина.

Пост спецпредставителя президента РФ по Приднестровью занимал нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в бытность вице-премьером. Он был назначен спецпредставителем президента в 2012 году, когда президентский пост занимал Дмитрий Медведев.

По теме

Адвокат: Цуркан обвиняют в передаче Молдове данных об энергокомпаниях России
Как сэкономить на налогах: совет для мигрантов в России
России обещают новый кризис, как в 1998-м, но паника не у них, а в США
Американский сенатор: санкции против России не работают
Теги:
Дмитрий Козак, Игорь Додон, Молдова, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Капельница. Архивное фото
    ЧП на высоте

    Врачи прооперировали одного из пострадавших в результате аварийной посадки вертолета погранслужбы Грузии у границы с Россией.

  • Здание парламента Абхазии
    Главный праздник

    Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму
    У самого Черного моря

    Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Раскованность и кокетство: подборка "горячих" фото с Недели моды в Мадриде
Кошка с человеческим лицом, архивное фото.
Химера с "человеческим лицом": видео необычной кошки поражает
Как иностранцу в России вернуть часть уплаченных налогов на доход
Как сэкономить на налогах: совет для мигрантов в России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться