Игорь Додон встретится в субботу с Владимиром Путиным в Москве

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в субботу, 14 июля, встретится с президентом Молдовы Игорем Додоном в Москве. Главы государств обсудят ситуацию в Приднестровье и двусторонние отношения, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы собирается в Москву: что намерен обсудить Додон с Путиным

"Состоится беседа с президентом Молдовы Игорем Николаевичем Додоном… Различные вопросы — и ситуация в Приднестровье, и ситуация в Молдове, и ситуация в двусторонних отношениях — при завтрашних контактах будут обсуждаться", — сказал Ушаков, отметив наличие постоянного диалога и частые встречи двух президентов.

Ранее молдавский лидер сообщил, что в конце недели отправится с рабочим визитом в Москву, где намерен принять участие в финале чемпионата мира по футболу. Как заявлял Додон, до итогового матча мундиаля, а именно 13-14 июля, у него состоится встреча с российским лидером.

"Хочу еще раз обозначить Владимиру Путину на этой встрече свою позицию по поводу миротворцев и Приднестровья в целом. И что позиция правительства не соответствует мнению большинства жителей республики. Это обусловлено внутриполитической борьбой в преддверии парламентских выборов, и ничего общего с интересами граждан Молдовы нет. Говорить о том, что надо сворачивать миссию на Днестре, — неправильно. Эти и другие вопросы обсудим", — сказал Додон.