Сторонники Нэстасе и Санду пытаются блокировать полицейские участки в районах Молдовы

Внепарламентская оппозиция пытается расширить протест и вынести митинги за пределы столицы, однако ее сторонников крайне мало - всего несколько десятков человек приняли участие в акциях протеста.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Сторонники Нэстасе и Санду решили перенести протесты за пределы Кишинева — в понедельник утром пикеты с участием всего нескольких десятков манифестантов прошли в ряде районов республики.

Непарламентская оппозиция устроила пикеты перед зданиями районных комиссариатов полиции. В столице протестующие собрались перед зданием, где размещается батальон специального назначения "Фулджер".

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Протесты были организованы в рамках "Движения национального сопротивления "АКУМ" — о создании этой структуры ранее объявили правоцентристская партия "Платформа Достоинство и Правда" Андрея Нэстасе, а также формирование "Действие и солидарность" Майи Санду.

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Немногочисленные протестующие требовали признать действительными результаты выборов мэра Кишинева и возбудить уголовное дело в отношении судей, не утвердивших мандат Нэстасе. Также пикетчики выступили за отмену смешанной избирательной системы.

Митинги правоцентристов начались после того, как суд не признал результаты внеочередных выборов мэра Кишинева, на которых победил Андрей Нэстасе. ЦИК признал выборы примара аннулированными и постановил отложить голосование до следующего года.