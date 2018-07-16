Додон: отношения между Молдовой и Россией надо вернуть на докризисный уровень

Молдавский лидер Игорь Додон провел переговоры с вице-премьером России и отметил, что отношения с РФ являются приоритетом внешнеполитической повестки президента республики.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что приоритетная задача руководства республики заключается в полном разблокировании поставок агропромышленных товаров в Россию, чтобы вернуть объем экспорта на докризисный уровень. Соответствующее заявление молдавский лидер озвучил в рамках встречи с вице-премьером России Алексеем Гордеевым, экс-министром сельского хозяйства РФ.

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Как написал Додон на своей странице в Facebook, в ходе беседы стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. По словам лидера республики, в частности, был отмечен устойчивый рост поставок сельскохозяйственной продукции из Молдовы за последние два года.

"Именно благодаря прежним договоренностям с президентом России зафиксирована позитивная динамика роста экспорта овощей и фруктов из Молдовы на обширный российский рынок. В частности, поставки яблок в 2015 году упали в девять раз по сравнению с 2013-м, но в 2017-м зафиксирован 11-кратный рост по сравнению с 2015 годом", — отметил Додон.

Президент республики обратил внимание, что объем экспорта овощей в 2016 году сократился в 24 раза по сравнению с 2013-м, но уже в 2017 году отмечен рост в 11,5 раза. Поставки винограда из нашей страны в 2015 году снизились в 1,9 раза, а в 2016 году выросли на 65%, в 2017-м — почти в два раза.

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"В связи с этим я подчеркнул важнейшую задачу, которую предстоит выполнить молдавской стороне: добиться полного разблокирования поставок агропромышленных товаров из Республики Молдова, чтобы вернуть объем экспорта на докризисный уровень", — написал Додон.

По его словам, "отношения с Россией являются приоритетом внешнеполитической повестки президента Республики Молдова, поскольку этого требует значительная часть населения, доверяющего главе государства".