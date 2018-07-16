Первая встреча Додона и Козака: что обсудили политики

Молдавский лидер провел рабочую встречу с вице-премьером России, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с нашей республикой.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил в понедельник с вице-премьером России, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с республикой Дмитрием Козаком внешнеэкономические связи между двумя странами и вопрос приднестровского урегулирования.

"Обсудили широкий круг вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Республики Молдова, внешнеэкономических связей между Молдовой и Россией, а также приднестровского регулирования", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Президент считает "назначение Козака на эту должность важным для Республики Молдова с учетом того, что российский вице-премьер хорошо знает специфику нашей страны и региона в целом".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Назначение Козака: чего ожидать Молдове

В прошлый четверг президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

Указ российского лидера был опубликован 12 июля на сайте правовой информации. В этом же документе говорится о признании устаревшим указа президента РФ от 21 марта и 2 августа 2012 года "О специальном представителе президента РФ по Приднестровью".

Пост спецпредставителя президента РФ по Приднестровью занимал нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в бытность вице-премьером. Он был назначен спецпредставителем президента в 2012 году, когда президентский пост занимал Дмитрий Медведев.