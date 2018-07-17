"Второе пришествие" Козака в Молдову: ожидания и реальность

Эксперты с обоих берегов Днестра рассуждают о том, какими будут политические и экономические последствия назначения Дмитрия Козака спецпредставителем президента России по торгово-экономическому развитию с Молдовой.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Едва ли не самым обсуждаемым событием середины июля стало назначение российского вице-премьера Дмитрия Козака спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Назначение Козака: чего ожидать Молдове

Высокий градус недоверия

И в Кишиневе, и в Москве помнят о том, что именно Козак 15 лет назад предложил и контролировал реализацию концепта асимметричной федерализации Молдовы с полной реинтеграцией в этом контексте левого берега Днестра. Помнят все и о том, как за сутки до подписания судьбоносного меморандума официальный Кишинев сдал назад.

В одну реку, как говорится, не войти дважды, но за минувшие 15 лет не только сама река несколько изменила русло, но и вода в ней уже иной консистенции. Да и круг обязанностей у Козака на этот раз, все-таки, больше не политического, а экономического характера. По крайней мере, номинально.

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Истинный же смысл решения о назначении Козака на молдавское направление, кроме Владимира Путина, не знает никто, считает доктор истории Иван Грек.

"Но что подсказывает нам здравая логика? Прежде всего, то, что в российском правительстве кроме Козака нет никого из тех, кто полностью знал бы проблему российско-молдавских отношений, в том числе и в контексте Приднестровья. Во-вторых, ограничение его миссии торгово-экономическими проблемами взаимоотношений двух стран можно толковать как то, что назначение Козака — это сигнал Кишиневу о том, что никакого другого решения приднестровского вопроса кроме тех, что уже были в наличии, Россия предлагать не намерена", — отметил Грек в беседе с корреспондентом Sputnik.

По словам собеседника, возвращение Козака на молдавскую "орбиту" может свидетельствовать и о том, что урегулирование приднестровской проблемы полностью переходит в сферу ответственности внешнеполитических ведомств.

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"Москва продолжает тактику выжидания в выстраивании российско-молдавских отношений, понимая, что ее инициативы в этом направлении могут быть проигнорированы полностью или частично теми, кто осуществляет в Кишиневе реальную внешнюю политику", — сказал Грек.

Универсальный солдат

Директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников подчеркнул, что Козак — "это универсальный солдат, который не первое десятилетие работает на самых тяжелых направлениях российской политики".

"Не его, Козака, вина в том, что молдавский лидер отказался в 2003 году подписывать проект федерализации Молдовы. А возвращение российского вице-премьера к делам, связанным с нашим регионом, говорит о том, что хаосу во многих направлениях будет положен конец. В том числе речь идет и о переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем, и о торговых отношениях обоих берегов Днестра с Россией, и о статусе русского языка в РМ", — заметил Шорников.

По его словам, "упразднение должности спецпредставителя президента России по Приднестровью — это результат неудовлетворительной работы Тирасполя на российском направлении".

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"Это такая "двойка за поведение". Видимо, Приднестровье теперь не воспринимается Москвой как отдельный субъект для двусторонних отношений. И российско-приднестровское взаимодействие отныне будет рассматриваться в одном пакете с Молдовой", — сказал Шорников.