Патрушев может стать сопредседателем российско-молдавской межправкомиссии

Президент Молдовы озвучил свое предположение, кто может возглавить совместную межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и нашей республикой.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Президент Молдовы предположил, что со стороны России сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии станет действующий министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Скорее всего, Дмитрий Козак не будет сопредседателем смешанной комиссии. Вчера у меня состоялась встреча и с господином Козаком, а также с вице-премьером России Алексеем Гордеевым, с которым мы говорили, в частности, и об этой комиссии. Вероятнее всего, (со стороны РФ — ред.) ее возглавит кто-то из экономического блока правительства России. Ожидаем в ближайшие дни. Возможно, это будет министр сельского хозяйства Патрушев", — сказал Додон журналистам.

В прошлый четверг президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

Указ российского лидера был опубликован 12 июля на сайте правовой информации. В этом же документе говорится о признании устаревшим указа президента РФ от 21 марта и 2 августа 2012 года "О специальном представителе президента РФ по Приднестровью".

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Пост спецпредставителя президента РФ по Приднестровью занимал нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в бытность вице-премьером. Он был назначен спецпредставителем президента в 2012 году, когда президентский пост занимал Дмитрий Медведев. Также Рогозин занимал пост сопредседателя межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Молдовой и Россией.