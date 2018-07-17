Додон рассказал, кто должен разработать план приднестровского урегулирования

Как должен быть решен приднестровский вопрос, и кто должен разработать модель по урегулированию?

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о деталях переговоров с вице-премьером России, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с республикой Дмитрием Козаком и отметил, что в ходе беседы вопросы, касающиеся модели приднестровского урегулирования, не обсуждались.

"Считаю, что 2003 год оказался годом, когда мы были готовы решить приднестровский вопрос. Не буду вдаваться в детали, я не входил в переговоры. Но тогда у нас был реальный шанс решить этот вопрос. Актуальна ли эта же модель? Думаю, что вещи во многом изменились и в Республике Молдова, и в регионе", — сказал Додон в четверг журналистам.

Первая встреча Додона и Козака: что обсудили политики>>>

Он отметил, что модель приднестровского урегулирования не может быть разработана за пределами страны — Россией, США, Евросоюзом или кем-то из-за рубежа.

"Что касается приднестровского вопроса, то эта модель должна быть разработана в Кишиневе, обсуждена и согласована с Тирасполем и предложена в формате "5+2". Только в таком порядке: первое — достижение консенсуса в Кишиневе между президентом, правительством и парламентом, а сообщество поддержит эту модель; второй этап — переговоры с Тирасполем; третий этап — согласование этой модели в формате "5+2", — пояснил Додон.

По его словам, на встрече с Козаком модель решения приднестровского вопроса не обсуждалась.

"Эта была только первая беседа о двусторонних отношениях. Тема Приднестровья обсуждалась, но не была основной частью диалога. У нас много проблем — торговля, экспорт, мигранты, которых в России насчитывается порядка 600 тысяч. Это важно. Приднестровье, конечно, тоже часть переговоров", — добавил Додон.