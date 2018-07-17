Додон пригласил Козака в Молдову

Молдавский лидер рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с республикой Дмитрием Козаком.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон пригласил вице-премьера России, спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с республикой Дмитрия Козака посетить с визитом нашу страну осенью этого года.

"Пригласил господина Козака предпринять визит в Молдову осенью. Мы обсудим более детально вместе с сопредседателем со стороны Молдовы и сопредседателем со стороны России в совместной межправкомиссии шаги, которые надо предпринять", — заявил Додон во вторник журналистам.

Он подчеркнул, что впервые за долгие годы был назначен спецпредставитель президента России по Молдове, а не по Приднестровью. "Это означает очень важный момент для нас — Приднестровье не рассматривается отдельно от Молдовы. Мы единая страна", — сказал Додон.

Молдавский лидер отметил опыт Козака, обратив внимание, что это профессионал, который глубоко вникает в детали вопросов, входящие в его задачи. Додон добавил, что для Молдовы это хорошо подготовленный и серьезный партнер по диалогу, с которым можно будет детально обсуждать, что необходимо предпринять в отношениях с Российской Федерацией.

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Додон выразил сожаление, что отношения с Москвой сейчас строятся исключительно на президентском уровне, поскольку членам правительства и парламента не рекомендуется ездить в Россию.

"Неправильно, что все двусторонние отношения Молдовы с таким важным партнером как Россия на протяжении года строились на диалоге между президентами. Со стороны РФ задействованы структуры на всех уровнях — правительство, парламент и другие, а со стороны Молдовы — только президент. Это нехорошо", — сказал Додон.